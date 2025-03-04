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「你沒籌碼了！」他暗諷賴清德是亞洲澤倫斯基：隨便把老本給美國

▲▼烏克蘭總統澤倫斯基2月28日與美國總統川普、副總統范斯會面。（圖／達志影像／美聯社） 

▲澤倫斯基2月28日與美國總統川普、副總統范斯會面。（圖／達志影像／美聯社）

記者曾筠淇／綜合報導

美國總統川普和台積電董事長暨總裁魏哲家在白宮共同宣布，台積電將對美國再投資至少1000億美元。事後時常評論時事的醫師蘇一峰就在臉書上直言，澤倫斯基至少還可以在白宮跟川普討論，但「亞洲澤倫斯基在白宮可還沒位子坐」，沒想到卻這樣把老本交給美國了。

根據CNN報導，川普在會談中向澤倫斯基表示，「你現在的處境很不妙，是你自己讓自己陷入這麼糟糕的局面。現在你手上的籌碼不多，但有我們，你才會有更多選擇，沒有我們，你什麼都沒有。」

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澤倫斯基則回應，他並不是在玩牌。川普語氣強硬指出，「你是在拿數百萬人的生命當賭注！你是在賭第三次世界大戰！」這時，美國副總統范斯也出聲表示，澤倫斯基對美國相當不尊重。川普再次指出，烏克蘭不知感恩；范斯也大聲對澤倫斯基說，「你有說過一句『謝謝』嗎？」

針對台積電公司計劃加碼投資1000億美元於美國進行半導體廠等，總統府發言人郭雅慧4日表示，對於產業的海外佈局，政府立場是必須有助於我國產業的全球佈局，有助於國家整體競爭力的持續提升與領先，有關本案政府事前已有充分掌握；總統府也強調，會確保台積電在擴大赴美投資時，將最先進製程留在台灣。

不過，蘇一峰則在臉書表示，澤倫斯基至少可以在白宮跟川普坐下討論，但是「亞洲澤倫斯基在白宮可還沒位子坐」。雖然蘇一峰未指名道姓，但卻放上台灣國旗的emoji，恐怕就是在暗諷賴清德。

接著蘇一峰也引用了川普對澤倫斯基說的話，「（指台灣）隨便就把安家老本籌碼脫光光交給美國，真的不知道是傻、還是中邪太深？你沒有籌碼了」。

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