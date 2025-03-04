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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

美對等關稅政策有望延後？　卓榮泰：這會達到相當進展

▲▼卓榮泰。（圖／記者周宸亘攝）

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者周宸亘攝）

記者杜冠霖／台北報導

台積電董事長暨總裁魏哲家今（4日）與美國總統川普（Donald Trump）於白宮會面時，宣布將加碼在美投資1000億美元，預計在未來數年新建3座晶圓廠、2座先進封裝設施以及一間主要研發中心。對此，行政院長卓榮泰今赴立院備詢時表示，產業界循序漸進，依照資金跟時程規劃持續進行，這也是民主供應鏈一部分。至於在美國第二波對等關稅政策中，台灣是否可能因此延後列入？卓強調，會全力避免不公平關稅，這會達到相當進展。

川普表示，台積電在美生產就能避免關稅，如果在台灣生產再運送至美國，將會被課徵25%至50%之類的關稅。對於媒體問及台積電擴大對美投資，對於中國若犯台議題，川普也強調，「如果台灣發生什麼事的話，將會有滿大的影響」。

卓榮泰強調，產業界對外投資，政府都有密切聯繫跟了解，在亞利桑那州的投資部分，第一廠接近開始量產、第二廠還在施工、第三廠根本還沒開始，產業界也是循序漸進，依照資金跟時程規劃持續進行，這也是民主供應鏈一部分，也是加強台美各種投資、成長的必要政策。

綠委賴惠員也詢問，課100%關稅跟投資1000億美金哪個比較划算？卓榮泰回應，產業界計算時除自己外，還有很多下游協力廠商，整個產業供應鏈都必須完整下去，不只單一對台積電課不課稅問題，所有產業都要連結起來看，台積電一定是站在對產業有利，也符合國家戰略思考的角度。

賴惠員追問，是否會談判爭取更多利多？卓榮泰表示，政府跟政府之間一定持續深化合作，很多事情還在談不便多說，政府立場就是站在對國家最有利方向為出發點，以台灣為本、向世界出發，這是目前已經在做的方向。

至於第二波對等關稅名單裡頭，台灣是否可能延後列入？卓榮泰強調，會全力避免不公平關稅，這會達到相當進展，如果雙方是對等關稅，在對等公平原則下，還是會依照對我國最有利原則談判。

卓榮泰直言，每個國家都想平衡貿易逆差，美國也不例外，台灣輸出很多高科技產品，這對美國而言是需要的，相對而言，多增加一些必要性採購，對台灣產業、國防等等，這也是應該要發展的方向。

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