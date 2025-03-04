台積電加碼投資美國　趙怡翔：讓川普看見台灣落實公平夥伴決心

▲美國總統川普與台積電董事長暨總裁魏哲家在白宮宣布加碼投資。（圖／路透）



記者陳家祥／台北報導

台積電董事長暨總裁魏哲家今（4日）與美國總統川普（Donald Trump）於白宮會面時，宣布將加碼在美投資1000億美元（約新台幣3.3兆元），預計在未來數年新建3座晶圓廠、2座先進封裝設施以及一間主要研發中心。對此，台北市議員趙怡翔表示，這項投資勢必讓川普更加看見，相較其他國家，台灣更有決心與能力貢獻其政治承諾，落實他眼中的「公平（reciprocal）」夥伴關係。

「台積電果然是護國神山。」北市議員趙怡翔今在臉書表示，川普總統上任後，最重視的就是各國對美國的投資，帶來產業復興、製造就業機會。他將美國的經濟安全視為國家安全，以經貿互利互惠定調美國與各國的合作關係。

趙怡翔指出，這也是為何台積電新宣布的投資案如此重要，「對川普而言，這項投資勢必讓他更加看見，相較其他國家，台灣更有決心與能力貢獻其政治承諾，落實他眼中的『公平（reciprocal）』夥伴關係」。

趙怡翔說，這也是為什麼在記者會時，當被問到若中國決定孤立或佔領台灣，台積電的投資是否減少對美國晶片產業的衝擊時，川普卻回答「我不能說會減少影響」，因為這將是一場災難（catastrophe）；川普也強調，「若台灣發生事情，這將會產生很大的衝擊」（It would have a big impact if something should happen to Taiwan），而這段話也再度彰顯，這項投資案讓台灣的戰略重要性不減反增。

趙怡翔認為，相信川普總統及其團隊都清楚，台積電在美國無論投資多少，最終依然仰賴來自台灣的技術、科技與人才，要強化美國的晶片產業，台灣的角色依然不可或缺。

「要看懂川普的論述，要同時搭配對他世界觀的基本認識。」趙怡翔指出，對川普而言，美國長期貢獻台海安全，現在也以經濟利益獲得直接回饋，「在川普的眼中，台美關係的價值因此變得更加重要，更不可被取代」。