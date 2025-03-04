川普宣布停止軍援！國際反應一次看　烏克蘭：形同逼迫投降

▲川普與澤倫斯基日前在白宮發生爭吵後，美國宣布停止向烏克蘭提供軍援。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國總統川普2月28日與烏克蘭總統澤倫斯基的白宮會面演變成激烈衝突後，美國政府於3月3日宣布暫停對烏克蘭的軍事援助，令2國緊張關係升級。事後，美國國會議員、英法等歐洲盟國，以及烏克蘭和鄰國紛紛對此表態，部分官員警告此舉恐使俄羅斯得利，進一步影響烏克蘭戰局。

據路透社報導，美國參議院外交關係委員會的民主黨議員夏亨（Jeanne Shaheen）嚴詞批評川普的決定，表示此舉等同於向俄羅斯總統普丁開放升級對烏克蘭侵略的機會，後果恐將「極為嚴重」。烏克蘭國會外交委員會主席梅列日科（Oleksandr Merezhko）則直指，美國停止援助無異於「將烏克蘭推向投降」、「逼迫烏軍接受俄羅斯條件」，認為這是在幫助普丁的表現。

歐洲方面，英國政府發言人強調，英國仍「絕對致力於確保烏克蘭的持久和平」，並與盟友合作推動相關努力。法國歐洲事務副部長哈達德（Benjamin Haddad）則警告，停止軍援恐讓和平之路變得更遙遠，「這只會強化俄羅斯的侵略行為」。

與烏克蘭鄰近的波蘭與匈牙利則出現不同立場。波蘭副國防部長湯姆奇克（Cezary Tomczyk）對美國的決定感到憂慮，形容這是一個「壞消息」，暗示這可能影響歐洲安全局勢。與此同時，匈牙利政府發言人則認為，美國總統的決定與匈牙利政府立場一致，強調「比起持續戰爭，停火與和平談判才是正確的選擇」。

截至目前為止，美國政府尚未正式說明暫停援助的具體影響，但國際社會對此決策反應兩極。分析認為，此舉可能影響烏克蘭戰場態勢，並使歐洲盟友對俄羅斯政策出現更大分歧。