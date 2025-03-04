中華郵政去年攔阻2281件詐騙　金額上看8.9億元

▲中華郵政去年攔阻2281件詐騙案件。（圖／ETtoday資料照）

記者李姿慧／台北報導

近年詐騙案件頻傳，且手法不斷翻新，根據統計，去(113)年中華郵政成為詐騙集團最愛用的帳戶，中華郵政也全力打詐，根據統計，去年中華郵政有效攔阻詐騙件數達2281件，攔下詐騙金額上看8.9億元，中華郵政表示，今年與內政部和檢調等單位合作，加強運用科技來防制詐騙。

中華郵政全力防詐，郵政公司表示，中華郵政112年有效攔阻詐騙件數共1643件，總金額達7億4600萬餘元；113年有效攔阻詐騙件數成長至2281件，達8億9600萬餘元，歷年在防詐方面努力備受肯定，屢次獲得警政署表揚，更於113年度獲頒金融反詐楷模獎殊榮，展現中華郵政在防制金融詐騙上的決心與能力。

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中華郵政指出，秉持「普惠金融」理念，肩負服務全民的政策性任務，致力提供無差異化的金融服務，並在全台廣設營業據點，服務範圍涵蓋全國各鄉鎮，總帳戶數更高居各金融機構之首，由於服務對象遍及全民，為強化民眾防詐觀念，中華郵政持續於全台各地辦理金融知識講座宣導防詐觀念，透過舉辦線上線下講座及防詐宣導活動，向民眾普及防詐知識。

為持續打擊日益猖獗的詐騙犯罪，中華郵政表示，114年將積極與內政部警政署刑事警察局詐欺犯罪防治中心、檢調機關及其他金融同業等外部公私部門合作及交流，並加強結合運用科技來防制詐騙，聯手打擊詐騙犯罪，共同守護民眾的財產安全。