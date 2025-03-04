誤信代操作期貨投資保證獲利　女子險遭網公詐騙50萬元

▲46歲陳姓女子誤信代操作期貨投資保證獲利，險遭網公詐騙50萬元。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



台南46歲陳姓女子，在LINE廣告加入投資理財群組，1名暱稱「永志」男網友主動加LINE聊天，表示可讓陳女在期貨投資保證獲利，慫恿將銀行存款提領出來給他代操投資，並推薦1個期貨投資平台APP及帳密做為投資下單使用，女子前往銀行臨櫃提款時，行員關懷提問並通報警方前往勸阻，及時保住陳女50萬元積蓄。





46歲陳姓女子在網路認識1名男網友「永志」，對方每天對她噓寒問暖，柔情攻勢的關心，讓陳女很快陷入愛情漩渦，雙方並以老公、老婆相稱， 網路老公「永志」謊稱在投資網站平台投資保證獲利，陳女被愛情沖昏頭，不疑有他，3日下午1時許至金華路1家銀行欲提領新台幣50萬元款項作投資，行員關懷提問時，發現陳女對於投資對象描述含糊不清、支吾其詞，驚覺有異，立即通報二分局協助處理。





二分局海安派出所警員黃揚傑、陳昱志獲報後隨即到場。經了解，陳女於通訊軟體LINE與1名男網友「永志」相識，兩人聊天一段時間後即以「老公」、「老婆」相稱，不久後網路老公向陳女介紹投資資訊，誆稱可短期大量獲利，並要求陳女提款新台幣50萬元來投資，陳女不疑有他，依照指示至金華路銀行臨櫃提款。海安派出所警員黃揚傑、陳昱志向陳女耐心勸導說明，告知這是「假愛情交友投資」詐騙，陳女這才打消念頭，順利攔阻提款，陳女對警方耐心解說，深表感激之意。





市警二分局表示，民眾應慎選投資管道，如接獲來源不明或獲利顯不合理的投資訊息，均是詐騙高風險，應避免投資，有任何疑問可撥打165反詐騙專線查證或110報案諮詢，以免辛苦積蓄遭詐騙集團惡意騙取。