　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

誤信代操作期貨投資保證獲利　女子險遭網公詐騙50萬元

▲46歲陳姓女子誤信代操作期貨投資保證獲利，險遭網公詐騙50萬元。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲46歲陳姓女子誤信代操作期貨投資保證獲利，險遭網公詐騙50萬元。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南46歲陳姓女子，在LINE廣告加入投資理財群組，1名暱稱「永志」男網友主動加LINE聊天，表示可讓陳女在期貨投資保證獲利，慫恿將銀行存款提領出來給他代操投資，並推薦1個期貨投資平台APP及帳密做為投資下單使用，女子前往銀行臨櫃提款時，行員關懷提問並通報警方前往勸阻，及時保住陳女50萬元積蓄。

▲46歲陳姓女子誤信代操作期貨投資保證獲利，險遭網公詐騙50萬元。（圖／記者林東良翻攝，下同）

46歲陳姓女子在網路認識1名男網友「永志」，對方每天對她噓寒問暖，柔情攻勢的關心，讓陳女很快陷入愛情漩渦，雙方並以老公、老婆相稱， 網路老公「永志」謊稱在投資網站平台投資保證獲利，陳女被愛情沖昏頭，不疑有他，3日下午1時許至金華路1家銀行欲提領新台幣50萬元款項作投資，行員關懷提問時，發現陳女對於投資對象描述含糊不清、支吾其詞，驚覺有異，立即通報二分局協助處理。

▲46歲陳姓女子誤信代操作期貨投資保證獲利，險遭網公詐騙50萬元。（圖／記者林東良翻攝，下同）

二分局海安派出所警員黃揚傑、陳昱志獲報後隨即到場。經了解，陳女於通訊軟體LINE與1名男網友「永志」相識，兩人聊天一段時間後即以「老公」、「老婆」相稱，不久後網路老公向陳女介紹投資資訊，誆稱可短期大量獲利，並要求陳女提款新台幣50萬元來投資，陳女不疑有他，依照指示至金華路銀行臨櫃提款。海安派出所警員黃揚傑、陳昱志向陳女耐心勸導說明，告知這是「假愛情交友投資」詐騙，陳女這才打消念頭，順利攔阻提款，陳女對警方耐心解說，深表感激之意。

▲46歲陳姓女子誤信代操作期貨投資保證獲利，險遭網公詐騙50萬元。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市警二分局表示，民眾應慎選投資管道，如接獲來源不明或獲利顯不合理的投資訊息，均是詐騙高風險，應避免投資，有任何疑問可撥打165反詐騙專線查證或110報案諮詢，以免辛苦積蓄遭詐騙集團惡意騙取。

▲46歲陳姓女子誤信代操作期貨投資保證獲利，險遭網公詐騙50萬元。（圖／記者林東良翻攝，下同）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
569 1 8225 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
解放軍宋慧喬亮相！　聽聞被封為「最美女飛官」徐楓燦羞笑
報復來了！　陸對美國大豆等農產品加徵10～15％關稅
咳嗽有痰「吐出來or吞下去」？　醫曝奇效解答
台積電擴大投資　網喊「國運籤太準」：不敢想接下來多刺激
台積電加碼投資美國1000億美元　總統府承諾：最先進製程留在
台積電千億美元投資「自廢武功」　台大副教授：台灣人渾然未覺
大魯閣股東會紀念品出爐！　再抽美國MLB觀賽之旅
獨／詐保豪灑千萬當酒店大爺！　前台壽理賠員曝光
哥倫比亞8比1擊敗中國！　富邦新洋投好投

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

誤信代操作期貨投資保證獲利　女子險遭網公詐騙50萬元

台南首場公益贈苗3月5日啟動　攜手民眾植樹織綠網

中高齡求職不孤單　勞動部與企業攜手共進幸福職場

台南市集中市場零售攤販工會遷新址　黃偉哲贈匾賀「美侖美奐」

屏東警嚴格取締未戴安全帽　3天開單告發2088件

大大數位基金會號召捐血　侯友宜感謝捐贈復康巴士

新北攜手政大簽署合作備忘錄　響應聯合國永續發展目標

福容徠旅中壢店亮相　打造獨特親子休憩空間

平鎮運動公園啟用月餘！施工品質堪慮　綠營民代現勘督促改善

榮獲節能標竿獎3金1銀　林口長庚醫院分享節能經驗

【不髒手1秒剝蛋殼！】老闆聽客人瘋狂讚嘆露得意笑容XD

轎車鬼飄自撞！後方女駕駛嚇到快哭了 #台南

光熙喝茫臉紅　突脫口「因為是矽膠」XD

【泰格與雪兒】候選人體質

方大同「帶病錄音」畫面曝光　「突缺氧」嘆：今天唱不了...

#高雄 「行動鈑金隊」內幕曝 壇主發出復仇令：撞鐵門+砸BMW

【好人好事】寒冷夜裡他暖心包下所有糖葫蘆　讓阿姨能早點回家

陳沂「挺小優」酸吳宗憲　笑言館長不像他：難怪被告

#館長 真實尺寸曝不只3公分！進軍 #SWAG ：害怕起反應

孫協志.夏宇童「穩交6年」結婚了　報喜：童協不再只是好朋友！

誤信代操作期貨投資保證獲利　女子險遭網公詐騙50萬元

台南首場公益贈苗3月5日啟動　攜手民眾植樹織綠網

中高齡求職不孤單　勞動部與企業攜手共進幸福職場

台南市集中市場零售攤販工會遷新址　黃偉哲贈匾賀「美侖美奐」

屏東警嚴格取締未戴安全帽　3天開單告發2088件

大大數位基金會號召捐血　侯友宜感謝捐贈復康巴士

新北攜手政大簽署合作備忘錄　響應聯合國永續發展目標

福容徠旅中壢店亮相　打造獨特親子休憩空間

平鎮運動公園啟用月餘！施工品質堪慮　綠營民代現勘督促改善

榮獲節能標竿獎3金1銀　林口長庚醫院分享節能經驗

快訊／大雷雨炸金門持續1小時　防雷擊淹水

在中國打球？銳歐迅速糾正：我在台灣　感謝悍將給予先發機會

TWICE多賢「人生首部電影」與台灣有關！　子瑜感動哭了

玻利維亞「巴士撞貨車」至少31死！墜谷500公尺淪廢鐵　慘況曝光

快訊／高雄流行音樂中心旁女子落海！警消急救援　尋獲已明顯死亡

立委陳亭妃遭恐嚇！天沒亮就報案　警加強巡邏服務處、住處

空頭支票狂進貨水產！騙17廠商2492萬　詐團高檔海鮮樓慶功

高中生「獲Google聘用」卻遭16所大學拒絕　父怒提告：種族歧視

日本CALBEE幼兒餅乾出包！「蝦味條四連」重金屬超標

陸「蝶后」張雨霏現身人民大會堂　瞇眼燦笑揮手轉身快步離開

【偶遇穿山甲】路中愜意漫步！騎士狂喊「去去去」暖心護送牠

地方熱門新聞

台南市消友會第四辦事處頒贈有功人員獎勵金

桃園捷運X南海電鐵　雙彩繪列車串聯台日遊

獨／燒廢棄物風勢助長　梨山工寮燒光

基隆七堵苗圃3張發票換樹苗　26種喬灌木助綠化

建立友善交通宜居城鄉　改善莿桐外環道人行環境　

平鎮運動公園施工品質堪慮　民代現勘促改善

到家維修輔具　桃園榮家長輩代步安全又輕鬆

大大數位基金會號召捐血　侯友宜感謝捐贈復康巴士

福容徠旅中壢店亮相　打造獨特親子休憩空間

新北攜手政大簽署合作備忘錄　響應聯合國永續發展目標

榮獲節能標竿獎　林口長庚醫院分享節能經驗

南鶯市民活動中心動土　侯友宜：提供市民便利休閒場域

屏東警取締未戴安全帽　3天開單告發2千件

勞動部與企業攜手共進幸福職場

更多熱門

相關新聞

台積電擴大投資　網喊「國運籤太準」

台積電擴大投資　網喊「國運籤太準」

台積電董事長魏哲家宣布，未來四年內將在美國投資一千億美元，興建晶圓廠、封測廠與研發中心，掀起話題。就有網友想起年初南鯤鯓代天府抽到的國運籤，籤文為「一重江水一重山／誰知此去路又難／任他改求終不過／是非終久未得安」，直呼「太準了吧！」

旅美學者揭「是否展現友善」可看川普1決策

旅美學者揭「是否展現友善」可看川普1決策

台積電千億美元投資！台大副教授嘆「是自廢武功」

台積電千億美元投資！台大副教授嘆「是自廢武功」

沈政男曝川普兩手策略：棄台論更有說服力了

沈政男曝川普兩手策略：棄台論更有說服力了

魏哲家曾喊「變美積電門都沒有」　遭網狂酸

魏哲家曾喊「變美積電門都沒有」　遭網狂酸

關鍵字：

投資詐騙

讀者迴響

熱門新聞

陰唇留前男友冰箱被丟！

雙北凌晨狂下冰雹！民驚呼跟超商冰塊一樣大

劉喬安落網崩潰失禁！男友「香港黑幫十四K」背景起底

即／大雷雨閃電不停　8縣市大雨特報

即／川普下令暫停對烏克蘭所有軍援

館長SWAG處女秀「首戰女優是暗黑IU」

薔薔認愛了「男方深情擁吻畫面曝」

台積電加碼投資3.3兆！川普：若中國犯台　美仍有晶片生產能力

咳嗽有痰「吐出來or吞下去」？　醫曝奇效解答了

快訊／可能還有！　雙北今晨「狂下冰雹」原因曝

消防員穿消防衣日本滑雪　還沒上班先處分

疲老闆現身！90度鞠躬道歉開直播面對

即／疲老闆「不自殺聲明」！親曝和鳳梨現況

帳單信封丟紙類回收前「必做1舉動」　做錯罰6000元

即／魏哲家將見川普　投資美國1000億美元

更多

最夯影音

更多

【不髒手1秒剝蛋殼！】老闆聽客人瘋狂讚嘆露得意笑容XD

轎車鬼飄自撞！後方女駕駛嚇到快哭了 #台南

光熙喝茫臉紅　突脫口「因為是矽膠」XD

【泰格與雪兒】候選人體質

方大同「帶病錄音」畫面曝光　「突缺氧」嘆：今天唱不了...

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面