姊要去越南員旅「行程表少2重要項目」畫質比影印10次還爛　他怕爆

▲原PO擔心姊姊的安全。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

詐騙集團以高薪拐騙台灣人，到柬埔寨等東南亞國家的事件頻傳，有網友表示，姊姊是電商行銷人員，公司在3月中舉辦員工旅遊，要去越南玩6天5夜，但他看了行程表，旅行社名稱跟出發日期都沒寫到，就只有介紹景點跟6天的行程表，畫質就像影印10次後一樣爛，擔心姊姊會被當成豬仔賣掉。

有網友在PTT發文，「越南員工旅遊變豬仔之旅？」姊姊在大公司上班，職位是電商行銷人員，三月中要去越南峴港員工旅遊，然而，他發現公司提供的旅遊行程介紹中，既沒有旅行社的名稱，也沒有具體的出發日期，只有簡單的景點介紹和Day1-Day6的行程安排，「甚至連畫質都跟影印十次後一樣爛」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他懷疑真實性，擔心姊姊會被當成豬仔賣掉，「超擔心，問她她就說公司都有安排，怕就怕不是公司而是私人名義推動，然後她跟我們說是員工旅遊，認真求解，拜託各位了」。

貼文曝光，網友建議原PO勸退姊姊，「怕爆，整車直送」、「3月中要去，結果現在還沒具體行程，感覺超危險」、「有疑慮就別去，人生賭不起」。也有網友建議，「旅遊都有保險，連保險公司都不清不楚別去」、「先去查航空公司有沒有回程機票，被賣掉的通常不會買回程機票了」、「請假啊就不要去，同事有回來再說」。

不過也有網友認為，「看機票落地在越南就不用怕，峴港、緬甸離得遠了，除非在泰國轉機就是有鬼，台灣一堆直航，不需要轉機」、「越南蠻嚴打詐騙的！你自己查新聞」、「峴港現在很多人去耶」。