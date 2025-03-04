陸「宰客」新套路…36男為愛背數百萬房貸　「女友」全是同一人？

▲廣東至少有36名男子為了迎娶女友，背負上百萬人民幣房貸買房，之後該名「女友」就離奇失蹤。（圖／翻攝微博）



圖文／CTWANT

近日，中國廣東媒體揭露，當地至少有36名男子為了迎娶女友，背負上百萬人民幣房貸買房，之後該名「女友」就離奇失蹤。更神奇的是，這36名男子的房產，全部集中在幾個社區內，甚至他們失蹤的「前女友」，竟疑似全是同一名女性。媒體推測，這是一起由房地產開發商主導的「殺房盤」事件。

據陸媒《廣東廣播電視台》3日報導，近日廣東惠州市出現一起奇怪現象，同一棟大樓內多名戶主，他們不約而同的表示，自己是被「前女友」介紹來買房的，更巧的是，這些男子的前女友通通叫做「劉佳」。

這些男子的普遍狀況，是30多歲的工薪階級，他們去年透過網路交友平台，認識一名自稱「劉佳」的年輕美女，雙方不僅很快確立了戀愛關係，並且在短短幾個月內，進展到談婚論嫁的地步。

根據這些男子的說法，劉佳自稱是湖南人，30歲，在深圳從事電商工作。劉佳在與他們交往時，表現的很賢慧、很傳統，告訴他們要先買了房才能見家長，然後才能訂婚同居。

為了引誘這些男子買房，劉佳甚至會主動拿出人民幣3萬元（約新台幣13.5萬）作為房屋頭期款的一部份，並且表示會和男友一起背負房貸，並且「強烈推薦」惠州市的幾個特定社區建案。更巧合的是，這些社區的開發商幾乎在同一時間，都推出了高達人民幣十多萬元的買房補貼專案。

這些男子巧遇真愛，對方不僅願意主動掏錢幫忙買房、還願意共同背負房貸，又遇上房產降價銷售，自以為「天時、地利、人和」占全，很快就暈呼呼的決定買房。

不過在購買房產，登記姓名時，「劉佳」會以各種理由拒絕在文件上加上自己的名字，而等這些男子辦完購屋手續後，劉佳很快就會「感情轉淡」，隨即消失得無影無蹤，留下一個又一個已經背負百萬房貸的「前男友」。

據受害者自行串連統計，在惠州市仲愷高新區玖璟台、昊藝尚苑等社區，被「女友」騙來買房受害者至少有36名業主，他們的「戀愛」時間大多沒超過一個月。

事件曝光後，引起中國網友熱烈討論，「一看就是很懂男人心理的銷售團隊做的」、「這下『劉佳』肯定穩坐年度銷售冠軍了吧」、「難怪老實巴交的女性朋友教不到男友，全被女騙子騙去買房了」、「以前聽過殺豬盤，現在竟然還有殺房盤」。但也有網友認為受害者不值得同情，「這些男人是有多想結婚？交往一個月就要見家長、買房？真懷疑是抱著什麼樣的目的。」

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