惹毛金正恩遭「高射炮處決」！北韓10幹部屍塊炸飛　她嚇到失禁

▲金正恩曾經下令使用高射炮處決10名勞動黨幹部。（圖／朝中社）



記者王佩翊／編譯

北韓領導人金正恩2月25日視察了姜健綜合軍官學校，該校以在韓戰中陣亡的北韓軍總參謀長姜健命名，然而該校雖然是人才養成的重要培訓機構，但卻也因淪為金正恩公開處刑罪犯的「殘酷舞台」而惡名昭彰，當時殘忍暴行更使得現場目睹的女性當場尿失禁。

根據《每日北韓》報導，姜健綜合軍官學校前身為1945年設立的平壤學院軍事教育部門，後來獨立成為第一軍官學校，並改名為姜健軍官學校。但是身為軍事人才的重要培育基地，姜健綜合軍官學校卻是金正恩多次實施殘忍處決的舞台。

2014年10月，衛星影像顯示，在靠近平壤的姜健綜合軍官學校廣場上，有10個不明物體呈一列排列，面前則架設了6門ZPU-4高射機槍，後方則有供人觀看射擊情況的場所。

根據《自由亞洲電台》報導，美國北韓人權委員會（HRNK）事務總長格雷格·斯卡拉蒂烏表示，這些衛星影像毫無疑問地顯示，北韓當時正使用高射炮進行公開處決。

與此同時，Asia Press在同年10月引述北韓內部消息報導，平壤當局於在姜健綜合軍官學校集體槍決了10名違反金正恩命令的朝鮮勞動黨幹部。

當時北韓當局的使用ZPU-4高射機槍搭載4挺14.5毫米重機槍，通常用於摧毀輕裝甲車輛或穿透混凝土牆，而非用來對付人類。知情人士透露，「只要一發命中，人體殘骸就會瞬間被炸飛，而高速射擊更會將屍體撕裂至無法辨識。」有證詞指出，當時在現場目睹處決過程的女性，當場嚇到尿失禁。