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濟州航空又故障！飛機緊急改降　與務安墜機事故「同機種」

▲▼南韓濟州航空。（圖／達志影像／美聯社）

▲濟州航空一架客機因機翼系統出現問題，因此改降落於清州機場。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

南韓濟州航空一架原定從金浦機場飛往濟州機場的航班，因濟州機場出現強風與飛機系統異常，導致客機被迫改降清州機場。而這架緊急改降的客機則是與2024年12月墜毀於務安機場的2216號航班為同一機種的波音737-800。

根據《紐西斯通訊社》報導，濟州航空4日證實，隸屬該航空的7C1393航班3月3日晚間7時30分從金浦機場起飛前往濟州機場時出現故障。當時機上共載有165名乘客與6名機組人員，然而飛機卻在準備降落時發生異常。

7C1393正準備降落於濟州機場時，因受到強風影響，飛機的機翼指示系統出現異常，因此隨即執行復飛（go around）程序。

7C1393原計劃返回出發地金浦機場，但由於金浦機場自晚間11時起實施夜宵禁（Curfew Time），因此無法降落於此，7C1393只能改降至清州機場。

金浦機場為減少噪音對周邊居民的影響，每天晚間11時至凌晨6時禁止航班起降。

濟州航空表示，受影響乘客已獲安排住宿及交通費用，並將提供清州至濟州的臨時航班，協助旅客順利抵達目的地。而這架出現異常的客機正好與濟州航空2024年12月29日墜毀於務安機場的客機一樣同屬波音737-800機型。

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