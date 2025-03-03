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無印良品推「大胸縮小內衣」！日男網友炸鍋　荒謬原因曝

▲▼無印良品推「縮胸內衣」！　日網友炸鍋：男人的樂趣沒了。（圖／翻攝自無印良品官網）

▲無印良品推出縮胸內衣，竟然引發部分男性網友發表攻擊言論。（圖／翻攝自無印良品官網）

記者王佩翊／編譯

日本無印良品（MUJI）2月21日在官方X（前身為Twitter）上宣布，即將推出一款新商品，名為「縮胸內衣背心」。該內衣主打減少胸部凸顯的效果，能讓女性的身形更加平坦。沒想到這則貼文卻引發兩極反應，有部分男網友竟充滿性騷擾意味地留言稱，「該死的無印，現在立刻停止販賣這個產品，不要抹滅我們男人的樂趣。」

根據《週刊女性》報導，無印良品2月21日公開新商品，同時釋出了模特兒穿著前後的對比照，展現出明顯「縮胸效果」。消息一出，立即在網路上引發熱烈關注。

許多網友對於這項產品表示期待，有網友留言稱，「有時候穿搭需要縮胸效果，這款內衣剛好符合我們的需求」、「如果能讓衣服穿起來更順更顯瘦，那真的太棒了」、「有些場合不希望胸部太顯眼，這樣的設計很貼心」等。

此外，也有消費者認為，這款內衣在穿著和服時很實用，因為傳統和服常需搭配縮胸內衣才能達到理想的效果，有了無印的新產品，就不用再花大錢買昂貴的和服內衣了，可以說是造福人群。

事實上，市面上早已有類似產品，但價格普遍較高，而無印良品以親民價格推出，讓更多消費者能夠輕鬆入手。因此，該商品一上市便熱銷，截至2月27日下午1點時，官網的庫存幾乎售罄，部分實體店鋪也出現缺貨的情況，十分受歡迎。

這款內衣的推出卻也引發爭議，有部分男網友在X上發表帶有性騷擾意味的評論，例如「這樣就會減少男性的注視，妳們不覺得可惜嗎」、「如果女生都穿這個，我們還能看什麼」、「該死的無印，現在立刻停止販賣這個產品，不要抹滅我們男人的樂趣」等。

甚至還有極端發言稱，「我要守在無印良品的門口，跟蹤那些買了這款內衣的女人」。對此，無印良品的營運公司「良品計畫」回應表示，「我們始終秉持尊重人權的原則，絕不容忍任何形式的歧視發言，但關於社群媒體上的評論，我們將不予回應。我們會持續致力於開發符合所有顧客需求的商品。」

ETtoday新聞網提醒您：拒絕性騷擾，請撥打110、113。

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