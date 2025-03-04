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日本30年來最大山火！狂燒2100公頃釀1死　4600人被迫撤離

▲▼日本30年來最大山火。（圖／路透）

▲日本遭遇30年來最大山火，有超過4600人被迫撤離家園。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

日本正面臨近30年來最嚴重的森林大火，政府已派遣超過2000名消防員前往救援，而山火發生至今也造成1人死亡。由於大火持續燃燒，目前仍有4600名居民被迫撤離，其中約2000人暫時借住親友家，另有1200名無家可歸的災民暫時住在收容所內。

根據BBC報導，日本消防廳（FDMA）統計，森林野火自2月27日以來已燒毀日本岩手縣大船渡市周邊超過5200英畝（約 2104公頃）的土地，並造成至少1人死亡。大船渡市通常在1月至3月期間降雨量較少，但今年2月的降雨量僅2.5毫米，遠低於過去20年的平均41毫米，導致當地極為乾燥，火勢更難控制。

由於大火持續燃燒，目前仍有約4600名居民被政府下令撤離，其中約2000人已前往親友家暫住，另有超過1200人避難至收容所。

火勢主要發生於岩手縣的森林地帶。岩手縣是日本面積第二大、人口密度第二低的縣。根據估計，如今至少有超過80棟建築被燒毀，相關部門仍在進行詳細評估。

日本首相石破茂在國會中表示，「雖然火勢擴散在所難免，但我們將盡一切可能，確保野火不會威脅到居民家園的安全。」目前，來自東京等14個都道府縣的消防隊伍已抵達現場支援，並出動至少16架直升機，透過空中灑水方式協助滅火。

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