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骨折也要愛！變態韓男「當飛機杯」每2晚就要一次　妻子痛爆離婚

▲▼南韓職場女性常因結婚、生育等問題出現工作經歷斷層。（圖／CFP）

▲南韓一名女性無法承受丈夫的變態性慾以及鐵公雞性格，最後訴請離婚。（示意圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

南韓一位曾有過失敗婚姻的人妻，在人生重啟第二春後，遇上一位年紀比自己稍長的「歐巴」，原本她認為男方經濟條件不錯，應該會對她疼愛有加，豈料婚後男方卻原形畢露，不僅吝嗇地相當誇張、猶如鐵公雞般，甚至每2天就要求進行性關係，就連骨折受傷也不放過，令她失望到決定提離婚。

根據韓媒《News1》，YTN電台節目「機智電台生活」於2月28日介紹一樁夫妻關係破裂到難以修復的真實案件，一名擁有一段失敗婚姻的中年女性，對於自己能夠展開第二春感到相當期待，豈料最終卻因無法承受丈夫的變態性慾連日發洩，最後又再度以離婚收場。

該名中年女性A某表示，「其實丈夫也是再婚的人，我以為他會因為年紀比我還大，而對我有所包容疼愛，因為丈夫在婚前心地善良、經濟條件優渥，所以我決定和他結婚。」

不過，婚後的生活卻與A某事與願違！儘管A某的丈夫的確不愁吃穿、經濟優渥，但在平常卻是比鐵公雞還要吝嗇，簡直是一毛不拔的程度，就連冬季低溫驟降至攝氏零下20度至零下10幾度時，丈夫依舊不准A某打開暖氣，嚴格執行節省水費與電費。

就連A某平常到超級市場買菜或日常生活用品，A某的丈夫也會嚴格確認結帳後收到的收據。

令A某感到最為疲憊不堪的，就是兩人的「夫妻性生活」極為不和諧！A某表示，「畢竟我也有年紀了，而且身體也不太好，上一次雙腳不小心踩空而導致受傷骨折，然而他竟然還要求每天就要做一次，即便我已經骨折了仍然不放過。」

A某感嘆，丈夫擁有令人難以啟齒的變態性癖，經常要求進行非常變態的性行為，這點更令她難以接受。最後，A某決定結束這一段長達5年的再婚關係，不過丈夫卻拒絕離婚，雙方最後以離婚調解作收。

對此，律師趙仁涉在節目上分析，「因身體疼痛、生病而導致無法從事夫妻關係，即便有如此正當的理由，卻仍遭對方強迫進行夫妻關係，這在訴訟上可以成為判定離婚的事由。至於對方不給錢，導致難以維持日常生活，也可以成為判定離婚的事由。在此次案例，男方給的生活費，少到連最低階的日常生活都難以維持。」

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