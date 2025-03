台積電加碼投資3.3兆！旅美學者揭「是否展現友善」可看川普1決策

▲美國總統川普與台積電董事長暨總裁魏哲家在白宮宣布加碼投資。(圖/路透)

記者曾筠淇/綜合報導

台積電執行長魏哲家與美國總統川普(Donald Trump)於白宮會面,其中,台積電將在美國加碼投資1000億美元(約新台幣3.3兆元)的消息曝光後,引發關注。旅美學者翁履中也發表看法,「台積電這次的宣布,究竟是矽盾發揮效力?還是矽盾被解構?」不妨看看川普之後是否會展現對台灣的友善。

翁履中在臉書粉專「Dennis 的全球政治筆記 - 履行中庸,筆寫諍言」上,以「Dennis全球政治筆記:台積電白宮記者會,1000億投資確認!」為標題撰文。他提到,有記者向川普提問,「TSMC在美國投資之後,對於中國如果入侵台灣的狀況,是否可以最小化對美國的衝擊?」而川普的回答完全不意外。

川普說,中國入侵台灣會是災難,但「It(台積電在美生產) will at least give us a position where we have in this very important business, we would have a big part of it! (至少,這筆投資將讓我們在這個極其重要的產業中,占據相當大的份額,確保美國擁有關鍵的晶片生產能力。)」

翁履中說,美國有了本土製造的晶片後,川普就可以告訴選民,美國正再次偉大,「但是,台積電這次的宣布,究竟是矽盾發揮效力?還是矽盾被解構?不妨看看川普接下來宣布的關稅,是否展現對台灣的友善吧!」

事實上,川普政府正積極吸引企業投資美國製造業,以創造更多就業機會,此舉也被視為他競選連任的重要經濟政績之一。繼蘋果(Apple)宣布未來四年內將投資5,000億美元後,阿聯酋億萬富翁薩吉瓦尼(Hussain Sajwani)與軟銀(SoftBank)亦承諾對美國進行數十億美元的投資。

此外,台積電則在聲明中表示,「我們期待與美國政府及產業夥伴共同探討創新與成長願景,並致力於推動科技產業的發展」。

本文經粉專「Dennis 的全球政治筆記 - 履行中庸,筆寫諍言」授權引用