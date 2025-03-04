台積電加碼投資3.3兆！旅美學者揭「是否展現友善」可看川普1決策

▲美國總統川普與台積電董事長暨總裁魏哲家在白宮宣布加碼投資。（圖／路透）

記者曾筠淇／綜合報導

台積電執行長魏哲家與美國總統川普（Donald Trump）於白宮會面，其中，台積電將在美國加碼投資1000億美元（約新台幣3.3兆元）的消息曝光後，引發關注。旅美學者翁履中也發表看法，「台積電這次的宣布，究竟是矽盾發揮效力？還是矽盾被解構？」不妨看看川普之後是否會展現對台灣的友善。

翁履中在臉書粉專「Dennis 的全球政治筆記 - 履行中庸，筆寫諍言」上，以「Dennis全球政治筆記：台積電白宮記者會，1000億投資確認！」為標題撰文。他提到，有記者向川普提問，「TSMC在美國投資之後，對於中國如果入侵台灣的狀況，是否可以最小化對美國的衝擊？」而川普的回答完全不意外。

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川普說，中國入侵台灣會是災難，但「It（台積電在美生產） will at least give us a position where we have in this very important business, we would have a big part of it! （至少，這筆投資將讓我們在這個極其重要的產業中，占據相當大的份額，確保美國擁有關鍵的晶片生產能力。）」

翁履中說，美國有了本土製造的晶片後，川普就可以告訴選民，美國正再次偉大，「但是，台積電這次的宣布，究竟是矽盾發揮效力？還是矽盾被解構？不妨看看川普接下來宣布的關稅，是否展現對台灣的友善吧！」

事實上，川普政府正積極吸引企業投資美國製造業，以創造更多就業機會，此舉也被視為他競選連任的重要經濟政績之一。繼蘋果（Apple）宣布未來四年內將投資5,000億美元後，阿聯酋億萬富翁薩吉瓦尼（Hussain Sajwani）與軟銀（SoftBank）亦承諾對美國進行數十億美元的投資。

此外，台積電則在聲明中表示，「我們期待與美國政府及產業夥伴共同探討創新與成長願景，並致力於推動科技產業的發展」。

本文經粉專「Dennis 的全球政治筆記 - 履行中庸，筆寫諍言」授權引用