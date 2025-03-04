報復來了！　陸對美國大豆等農產品加徵10～15％關稅

▲中美貿易戰開打。（圖／路透）

記者陳冠宇／綜合報導

美國宣布對所有中國輸美商品再加徵10％關稅後，大陸國務院關稅稅則委員會今（4）日發布「關於對原產於美國的部分進口商品加徵關稅的公告」，批評美方單邊加徵關稅「破壞中美兩國經貿合作基礎」，宣布3月10日起對美國玉米、大豆、豬肉、牛肉等多項農產品加徵10至15％關稅。此外，大陸已在世界貿易組織追加起訴美國再次加徵10％關稅。

大陸稅委會公告，美國政府宣布以芬太尼為由，對所有中國輸美商品進一步加徵10％關稅。公告批評，美方單邊加徵關稅的做法損害多邊貿易體制，加劇美國企業和消費者負擔，破壞中美兩國經貿合作基礎。

公告稱，根據《中華人民共和國關稅法》、《中華人民共和國海關法》、《中華人民共和國對外貿易法》等法律法規和國際法基本原則，經大陸國務院批准，自3月10日起，對原產於美國的部分進口商品加徵關稅。

據公告，大陸對美國的雞肉、小麥、玉米、棉花加徵15％關稅；對高粱、大豆、豬肉、牛肉、水產品、水果、蔬菜、乳製品加徵10％關稅。

公告指出，對原產於美國的附件所列進口商品，在現行適用關稅稅率基礎上分別加徵相應關稅，現行保稅、減免稅政策不變，此次加徵的關稅不予減免。

此外，3月10日之前，貨物已從啟運地啟運，並於3月10日至4月12日進口的，不加徵本公告規定加徵的關稅。

另一方面，大陸商務部宣布，中方已在世貿組織爭端解決機制下，起訴美方最新加徵關稅措施；美方單邊徵稅措施嚴重違反世貿組織規則，破壞中美兩國經貿合作基礎，中方強烈不滿和堅決反對。中方將根據世貿組織規則，堅定維護自身合法權益，捍衛多邊貿易體制和國際經貿秩序。