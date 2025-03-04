對美組合拳！　陸同時發布出口管制管控名單、不可靠實體清單

▲中美貿易戰過招。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳冠宇／綜合報導

為了報復美國對中國進口商品再加徵10％關稅，大陸宣布對美國大豆等多項農產品加徵10～15％關稅。除此之外，大陸商務部還一口氣宣布，將15家美國實體列入出口管制管控名單、將美國10家實體列入不可靠實體清單、禁止因美納（Illumina, Inc.）向中國出口基因測序儀。

大陸商務部公告，將15家美國實體列入出口管制管控名單，理由是「為維護國家安全和利益，履行防擴散等國際義務」。即日起，禁止向這15家美國實體出口兩用物項；正在展開的相關出口活動應當立即停止；特殊情況下確需出口的，出口經營者應當向大陸商務部提出申請。

出口管制管控名單中，包括通用原子航空系統公司（General Atomics Aeronautical Systems, Inc.）、通用動力地面系統公司（General Dynamics Land Systems）、空境公司（Aero Vironment）、護盾人工智慧公司（Shield AI, Inc.）、浩劫人工智慧公司（HavocAI）等15家美國實體。

▼中美貿易戰。（圖／路透）

另外，大陸商務部還將10家美國實體列入不可靠實體清單，理由是「為維護國家主權、安全和發展利益」，即日起禁止這些企業從事與中國有關的進出口活動、禁止在中國境內新增投資。

這份不可靠實體清單包括特科姆公司（TCOM,Limited Partnership）、搖桿舵公司（Stick Rudder Enterprises LLC）、S3航空防務公司（S3 AeroDefense）、立方公司（Cubic Corporation）、文本礦公司（TextOre）、扁平地球管理公司（Planate Management Group）等10家美國實體。

大陸商務部新聞發言人說，這10家公司不顧中方強烈反對，或參與對台軍售，或與台展開軍事技術合作，嚴重損害中國國家主權、安全和發展利益。

大陸商務部另公告，為維護國家主權、安全和發展利益，2月4日將美國因美納公司列入不可靠實體清單；現決定即日起禁止該公司向中國出口基因測序儀。

大陸商務部新聞發言人說，因美納公司違反正常的市場交易原則，中斷與中國企業的正常交易，對中國企業採取歧視性措施，嚴重損害中國企業合法權益。綜合考慮該公司違法情節等方面因素，不可靠實體清單工作機制依法作出禁止其向中國出口基因測序儀的決定。