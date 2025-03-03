「古坑149甲線跨清水溪橋」今動工　預計117年通車

▲149甲線清水溪橋動土祈福典禮。（圖／公路局提供）

記者李姿慧／台北報導

為大幅改善雲林古坑草嶺聯外交通不便，活絡古坑草嶺經濟和觀光發展，交通部公路局補助雲林縣政府新建古坑鄉縣道149甲線跨清水溪橋工程，總經費12.6億元，今（3日）正式動工，力拼117年完工通車。

縣道149甲線為雲林縣斗六及嘉義梅山鄉通往樟湖和草嶺風景區的交通要道，橫跨雲林縣及嘉義縣，其中清水溪橋至外湖路段受921集集大地震期間嚴重毀損，後續又受到98年莫拉克颱風等數次風災及暴雨的影響，造成臨時便道及搶通路段多次中斷。

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除交通部和行政院陸續補助雲林縣府災害修復和復建外，交通部公路局補助雲林縣政府新建古坑鄉縣道149甲線跨清水溪橋工程，總經費12.6億元。

公路局表示，新建跨清水溪橋全長680公尺，主橋440公尺，兩側引道合計240公尺，全寬配置雙向雙車道及人行空間達17公尺，工程經費龐大且工程有其困難度。

為確保工程可行性，於111年8月由公路局副局長林聰利率隊現勘，確認工程必要性及可行性，並請縣府注意環境生態及日後橋梁養護，並經公路局生活圈審議及交通部112年核定補助。該橋由縣府設計發包施工，今日動工，預定117年完工通車。

交通部表示，交通部近年對雲林縣建設補助不遺餘力，在中央及地方共同努力下積極爭取，公路局補助雲林縣政府經費約達110億元，包括「生活圈計畫」30.3億元、「國道3號古坑交流道平面側車道」工程14.9億元、「提升道路品質建設計畫」19.2億元、「省道改善計畫」26.7億元等等，提升地區交通建設，活絡地方經濟及觀光產業發展。