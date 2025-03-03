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北港燈會吸670萬觀光人次！結合永續發展點亮雲林文化觀光

▲2025北港燈會吸引超過670萬觀光人次參與，突顯北港「燈會原鄉」及文化古鎮的無限觀光潛力。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲2025北港燈會吸引超過670萬觀光人次參與，突顯北港「燈會原鄉」及文化古鎮的無限觀光潛力。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

2025年北港燈會展期38天，吸引超過670萬觀光人次參與，展期逢新春連假及228連假、祈福朝拜、小鎮慢遊與返鄉時節，吸引國內外遊客蜂擁而至，突顯北港「燈會原鄉」及文化古鎮的無限觀光潛力。更以「永續」作為核心價值，融合「文化永續」、「環境永續」及「農業永續」呈現別於外縣市燈會的文化藝術饗宴。

雲林縣長張麗善指出，根據交通部觀光署統計，228連假雲林縣平均訂房率高於5成，而雲林因「北港燈會」、「草嶺櫻花季」及「虎尾甜蜜追五分車」等活動訂房率更衝破6成，縣府將持續整合文化觀光資源與活動，吸引更多國內外遊客造訪雲林。

▲2025北港燈會吸引超過670萬觀光人次參與，突顯北港「燈會原鄉」及文化古鎮的無限觀光潛力。（圖／記者游瓊華翻攝）

文化觀光處長陳璧君表示， 接續「三月瘋媽祖」，鎮瀾宮大甲媽祖9天8夜遶境預定4月6日抵達雲林，而國家重要民俗「北港朝天宮迎媽祖」4月16日起駕，及拱天宮白沙屯媽祖則預定5月3日抵達北港；另雲林「台灣好行」雲西線，2月1日上路，從高鐵嘉義站發車到北港、水林及口湖等多處景點，而免費「北港環鎮接駁車」也從1月31日上路，結合雲林4條台灣好行路線，遊客不用自己開車就能暢遊雲林各景點，輕鬆遊雲林。

▲2025北港燈會吸引超過670萬觀光人次參與，突顯北港「燈會原鄉」及文化古鎮的無限觀光潛力。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲2025北港燈會更以「永續」作為核心價值，融合「文化永續」、「環境永續」及「農業永續」呈現別於外縣市燈會的文化藝術饗宴。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

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