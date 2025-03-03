歐洲挺烏克蘭　峰會達成「4大共識」組抗俄聯盟

▲歐洲領導人峰會2日在英國倫敦舉行。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

英國2日舉行峰會討論烏克蘭和平新計畫，法國、德國、加拿大、西班牙、義大利等國家領導人都到場。英國首相施凱爾（Keir Starmer）會後表示，各方針對烏克蘭議題達成4大共識。

BBC報導，這4大共識分別是：

1.戰爭期間持續軍援烏克蘭，加大對俄羅斯經濟壓力

2.烏克蘭必須坐在談判桌前

3.歐洲領導人致力於阻止俄羅斯今後入侵烏克蘭

4.組建志願者聯盟保衛烏克蘭，確保該國和平

另外，衛報也整理出峰會6大重點：

1.烏克蘭必須在未來談判中處於強大位置

英相施凱爾除了在1日宣布提供22億英鎊貸款協議，支持烏克蘭提升國防能力，2日也表示會提供16億英鎊出口信貸，協助烏方向英國採購5000枚防空飛彈。施凱爾稱，這對保護關鍵基礎設施至關重要。

2.志願者聯盟

施凱爾也說，任何協議的背後都必須有強大力量作為後盾，如此一來俄羅斯便無法違反，「英國準備與其他國家一同派遣地面部隊和飛機支持這項行動，歐洲必須承擔重任」。

3.計畫須得到美國大力支持

儘管歐洲將承擔重任，但也需要美國的支持。施凱爾指出，上周與美國總統川普會面之後，雙方就一直針對此問題與美方進行合作，「我們同意總統關於迫切需要實現持久和平的觀點，現在我們需要共同努力」。

4.領袖同意繼續向烏克蘭提供軍事援助

施凱爾提到，大家一致認為，任何持久的和平都必須確保烏克蘭的主權與安全，烏克蘭應該參與談判，「若達成和平協議，將會持續增強烏克蘭自身防禦能力，以阻止未來任何的入侵」。

5.領導人將再次會晤

施凱爾透露，如今正處於歷史十字路口，強調要採取行動而非空談。

6.北約秘書長稱會談積極

北約秘書長呂特（Mark Rutte）指出，有更多歐洲國家將增加國防開支，但並未透露具體細節。他把增加國防開支形容成非常好的消息，重申要與美國達成更公平的平衡，第一步是確保達成和平協議，接著才是討論如何保證和平協議的達成。