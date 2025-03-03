會晤英王近1小時　澤倫斯基：感謝支持烏克蘭

▲澤倫斯基與英王查爾斯三世會晤將近1小時。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基出席倫敦歐洲領導人峰會之後，2日與英王查爾斯三世（King Charles III）會面，會晤將近1小時，且當澤倫斯基搭乘直升機抵達時，當地居民聚集在莊園外，手持烏克蘭國旗相挺。澤倫斯基表示，這是一次非常棒的會談，感謝英王對烏克蘭的協助與支持。

BBC報導，此次會面是應澤倫斯基的要求且獲英國政府同意。王室消息人士透露，兩人在諾福克郡山均漢姆堡（Sandringham）會晤將近1小時，享用茶點。

澤倫斯基指出，非常感謝能有這次的會晤，謝謝英王協助並支持烏克蘭，過去英王曾與烏克蘭軍隊見面，對於英國王室的支持表達感激。

▲澤倫斯基指出，感謝英王對烏克蘭的幫助與支持。（圖／路透）

澤倫斯基與英王查爾斯三世第一次會面是2023年在白金漢宮，當時澤倫斯基訪問英國，英王視察在威爾特郡（Wiltshire）受訓的烏克蘭士兵。英王過去公開表示對澤倫斯基與烏克蘭的支持，稱俄羅斯是無端攻擊烏克蘭領土，烏方遭受難以形容的侵略。

同日早些時候，歐洲領導人齊聚英國倫敦參加峰會，重申對烏克蘭的支持。英國首相施凱爾指出，有數個國家表態願參與維護烏克蘭和平協議的計畫，將與美國討論計畫內容；法國總統馬克宏說明，法英提議俄烏停火一個月，範圍涵蓋空中、海上及對能源基礎設施的攻擊，到了第二階段才會把歐洲地面部隊部署至烏克蘭。