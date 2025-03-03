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美國務卿：白宮事件後「未與烏克蘭聯絡」　澤倫斯基曝心聲

▲▼美國國務卿盧比歐表示，只有像川普總統般強而有力的領導人，才能對抗中國威脅。（圖／達志影像／美聯社）

▲在2月28日的白宮會晤中，盧比歐也強勢力挺自家人。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美烏總統2月28日的白宮會晤不歡而散，後續效應持續發酵。美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）坦言，在那之後，尚未與基輔方面談話，而烏克蘭總統澤倫斯基結束2天訪英行程之後，也對這次事件做出回應。

盧比歐接受ABC節目「本周」（This Week）採訪時表示，自從白宮會晤之後，他都沒有再跟烏克蘭總統澤倫斯基，或者烏克蘭外交部長西比哈（Andrii Sybiha）談話。

盧比歐說，「當他們準備好達成和平時，我們也會準備好重新安排。」他主張，與莫斯科談判是必要的，但「如果你辱罵他們，如果你表現出敵意，就沒辦法把他們帶上談判桌。」

▲▼英國首相施凱爾（Keir Starmer）3月1日接待烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）。（圖／路透）

▲英國首相施凱爾3月1日接待烏克蘭總統澤倫斯基。（圖／路透）

《衛報》則報導，「挑釁但機智的澤倫斯基」試圖走出白宮慘敗，儘管他拒絕向川普道歉，並稱這場衝突「沒有給烏克蘭的和平帶來任何積極影響」，但宣稱已經準備好簽署礦產協議。

澤倫斯基結束2天英國訪問行程時，接受媒體採訪。他說，這種微妙談判在公開場合進行時，可能被敵人所利用，而這一切最好「留給歷史」評斷，但也坦言希望這場爭端趕快過去。

澤倫斯基也表示，如果「獲邀解決真正的問題」，他將再次與川普對話，同時相信由英法領導、歐洲領袖2日在倫敦會晤時討論的和平事宜，可以在「未來幾周」取得成果。澤倫斯基透露，土耳其、波羅的海及北歐國家都有意支持及參與。

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