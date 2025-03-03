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川普發文認了！激怒澤倫斯基是「和談戰略」：必須說服普丁停戰

▲▼美國總統川普（右）、烏克蘭總統澤倫斯基（左）。（圖／路透社）

▲川普、澤倫斯基在白宮東廳圓桌辦公室會談，最終不歡而散。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統川普、烏克蘭總統澤倫斯基、美國副總統范斯於當地時間2月28日，在白宮東廳會談，原預計簽署礦物合作等相關協議，豈料3人卻激烈爭吵、最終不歡而散。外界質疑，川普是否故意設局羞辱澤倫斯基給莫斯科看。對此，儘管白宮高官一度否認，但川普在社群媒體轉載發文，疑似「間接承認」設計會談。

根據英媒《獨立報》，川普於當地時間3月2日在佛羅里達州渡假、打高爾夫球時，順便透過自家社群媒體Truth Social發文轉載心得，只見他轉發一則來自亞歷桑納州的支持者、經營婚禮DJ業務的武術老師麥克庫恩（Michael McCune）的發文，內容稱讚川普「棋藝高超」大勝其他人10步棋，將俄烏玩弄於股掌之間，並確保烏克蘭的安全。

川普透過截圖的方式，在Truth Social轉載分享麥克庫恩在臉書上發文的最後幾段文字，「現在，澤倫斯基已經毫無選擇餘地，只能讓步並接受川普開出的條件。但最精妙的部分在於：川普其實是在保護烏克蘭，同時避免美國捲入戰爭！透過礦產協議談判，川普確保美國企業參與烏克蘭採礦業，這將阻止俄羅斯發動入侵。」

麥克庫恩解釋，「因為此後一旦攻擊烏克蘭，意味著美國人的生命受到威脅，這將迫使美國作出回應！川普像是國際象棋大師般運籌帷幄，最後澤倫斯基將在別無選擇的情況下讓步。因為一旦缺乏美國支持，烏克蘭無法在對俄國的長期戰爭中獲勝。一旦美國企業在烏克蘭展開採礦業務，普丁將無法輕舉妄動，否則將引發嚴重國際後果。」

麥克庫恩稱讚，「不要低估川普！在這場棋局中，他已經領先所有人10步。」

▲▼川普在社群轉貼支持者對於與澤倫斯基會談的分析。（圖／翻攝自Truth Social）

▲川普在社群轉貼支持者對於與澤倫斯基會談的分析。（圖／翻攝自Truth Social）

從麥克庫恩在臉書帳號上公布的個人資訊，可以得知他來自亞歷桑納州土桑，經營婚禮DJ業務，他自稱是「終生實踐武術、戰略和哲學的人」，經常發文分享政治觀點，推測川普、副總統范斯都清楚知道澤倫斯基要做什麼，聲稱澤倫斯基會利用此次與川普的會談來進行一場權力博弈。

針對此次會談，麥克庫恩認為范斯出言教訓澤倫斯基的戰略相當精妙，因為范斯深知當澤倫斯基試圖打動美國人民的情緒時，其目標是讓烏克蘭加入北約，至於川普則深知這一點，因此絕不能讓烏克蘭加入北約的事發生，因為到時美國不僅得受北約防禦協議的約束，更無法說服俄羅斯停止戰爭。

麥克庫恩分析，「所以，你們今晚所見證的，其實是一場精心設計的布局。川普與范斯深知，實現和平的唯一方法，就是至少在表面上與俄羅斯保持戰略一致。為什麼？因為如果烏克蘭加入北約，俄羅斯便永遠不會簽署任何和平協議。」

►設局激怒澤倫斯基？白宮國安顧問稱烏「犯3大錯」：讓川普感到沮喪

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