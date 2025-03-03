波蘭國防部長宣布　全國民用機場升級「軍民兩用」

▲波蘭政府將全國所有民用機場升級為軍民兩用機場，以提升國防準備，應對烏克蘭戰爭帶來的安全挑戰。（圖／路透）

文／中央社記者彭維楀華沙2日專電

波蘭國防部長科西尼亞克-卡梅什宣布，波蘭政府將全國所有民用機場升級為軍民兩用機場，以提升國防準備，應對烏克蘭戰爭帶來的安全挑戰。他強調，這一措施將使波蘭在軍事戰略上更加靈活，能夠迅速應對任何潛在威脅。

根據波蘭新聞網站（WP Wiadomości ，簡稱WP）報導，科西尼亞克-卡梅什（Władysław Kosiniak-Kamysz）指出，「每座機場都必須以某種方式進行調整，使其能夠與軍方合作並運行。」他舉例說明，克拉科夫-巴利切（Kraków-Balice）機場已經具備軍民雙重功能，而華沙蕭邦機場（Warsaw Chopin Airport）的軍事部分也已發揮作用。他特別強調熱舒夫-雅西恩卡機場（Rzeszów-Jasionka Airport）在烏克蘭戰爭期間發揮的戰略價值，這座機場是向烏克蘭運送軍事與人道援助的主要樞紐。

國防部補充說明，波蘭政府還計劃在該國中部興建一座新機場，將成為波蘭歷來規模最大的機場，並在國防安全方面發揮重要作用。這一發展計劃與波蘭的軍事戰略密切相關，旨在加強國防應變能力。

基礎設施部副部長拉塞克（Maciej Lasek）日前透露，政府與國防部已就雙重用途機場的議題進行多次討論。他表示，熱舒夫機場目前正在擴建，而卡托維茲（Katowice）和弗羅茨瓦夫（Wrocław）機場則將升級為貨運樞紐，增加鐵路連接與燃料儲備。此外，什切青（Szczecin）機場也將被調整，以便同時支援客運與軍事行動。

拉塞克強調，「如果你想要和平，就必須為戰爭做好準備。」他表示，波蘭應與歐洲夥伴國家合作，確保區域安全，並進一步提升本國的防衛能力。

自2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，作為北約東翼的前線國家，波蘭已發展為烏克蘭戰爭中的關鍵軍事物流樞紐，負責提供裝備供應與人員運輸，以支持烏克蘭抵禦俄羅斯的侵略。