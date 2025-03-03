民調：52%美國人支持烏克蘭　但僅11%認為「川普也挺烏」

▲烏克蘭軍人在訓練場進行軍事演習。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

關於烏俄戰爭的最新民調顯示，美國民眾高達52%支持烏克蘭，但僅11%認為他們的總統川普會優先考量烏克蘭議題。此外，該民調調查時間在2月28日、也就是川普與澤倫斯基的白宮會晤破局之前。

這份2日公布的CBS/YouGov民調指出，52%受訪者支持烏克蘭對抗俄羅斯，僅有4%支持俄羅斯，但也有44%表示他們不支持任何一方。但如果以黨派來看，56%共和黨選民表示不會在烏俄之間選邊站，而民主黨選民則有72%宣稱自己較傾向烏克蘭。

至於總統的言行，美國民眾則是意見分歧。46%認為川普的言行偏好俄羅斯，43%認為他平等對待烏俄雙方，僅11%認為他優先考量烏克蘭。

▲川普與澤倫斯基的白宮會談，最終不歡而散。（圖／路透）



大約3/4美國人認為，烏俄衝突對於美國利益而言，至少具有一定意義。儘管兩黨選民都有人抱持這個看法，但認為這個意義非常重要的民主黨人高達48%，是共和黨人20%的2倍多。

此外，66%美國人認為俄羅斯不友善、甚至是敵人。如果以黨派來看，卻有41%共和黨人認為俄羅斯很友善、甚至是盟友，與此同時僅26%民主黨人抱持相同觀點。

關於美國是否應該向烏克蘭提供武器與軍援，美國民眾也意見分歧。51%支持這麼做，49%並不認同。如果以黨派傾向來看，72%民主黨選民支持援烏，而共和黨選民僅32%同意這個觀點。