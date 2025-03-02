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台女赴澳變「犯罪六邊形戰士」燒房撞室友！被羈押逾200天認罪了

▲▼ 澳洲維多利亞省凱西市（Casey）警方針對亞裔面孔的女子發布通緝逮捕令，名為Tsai-Wei HUNG。（圖／翻攝自臉書／Eyewatch - Casey Police Service Area）

▲洪女在澳洲犯下燒房、燒車及攻擊室友、試圖開車衝撞室友等罪嫌。（圖／翻攝自臉書／Eyewatch - Casey Police Service Area）

記者柯振中／綜合報導

台籍洪姓女背包客（Tsai-Wei Hung）在澳洲犯下燒房子、燒車及攻擊室友、試圖開車衝撞室友等案件，去年6月間被當地警方逮捕，事件引起軒然大波。根據最新消息，洪女被指控11項罪名，而她已經認罪，未來幾個月將面對法院宣判前的聽證會。

根據外媒報導，洪女去年3月間因為與室友發生糾紛，被房東趕出去，接著做出一系列脫序的舉動，例如用熱水潑灑房客、私闖民宅及砸車等行為。

洪女做下這些犯行後，受當地警方通緝，不過她並未開庭，反而是時隔3個月以後，犯下縱火燒車、縱火燒房，以及砸雞蛋、試圖開車衝撞室友等犯行。

洪女的行為在當地傳得沸沸揚揚，就連澳洲打工度假相關的臉書社團，都有許多台灣網友在討論。有國外YouTuber以「犯罪六邊形戰士」為題，製作與她所犯下罪行相關的影片，更有外媒稱呼她為「地獄來的室友」（Hhousemate from hell）。

隨著當地警方調查，洪女去年6月14日被捕，經過長達200多天的羈押，她因為犯了多達11項罪名被起訴。據了解，洪女今年1月19日開庭時，在法庭上認罪，而她被指控的罪名包含縱火、毀損財產、魯莽行為造成嚴重損害等等。目前洪女已經被還押，後續須要面臨宣判前的聽證會。

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