澳洲：中國未提前通知實彈軍演　40分鐘後民航機師示警才知

▲澳洲軍方表示，中國軍演並未提前發出任何通知。圖為中國解放軍的「衡陽號」護衛艦。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

中國解放軍軍艦21日及22日在紐澳之間的塔斯曼海（Tasman Sea）進行實彈軍事演習，引發紐澳兩國強烈不滿。澳洲軍方26日對此表示，中方並未發出任何事前通知，是在接到維珍澳洲航空機師的警告之後才得知，且當時中方早已開始演習約40分鐘。

澳媒ABC、SBS中文網等報導，中國解放軍軍演的消息最初是由維珍澳洲航空（Virgin Australia）機師通報，稱一艘國外軍艦透過海域廣播表明正在進行實彈射擊，距離澳洲東岸大約556公里。澳洲飛航服務公司表示，在21日上午9時58分收到通報之後，上午10時空中交通管制部門啟動危險警報，通知所有相關航班該區域存在危險，並在10時10分把消息通報給國防部。

中國解放軍軍艦演習時間窗口為上午9時30分至下午3時。換句話說，在中方開始軍演的40分鐘後，澳洲國防部才得知消息。另外，紐西蘭海軍也收到軍演相關消息，並告知澳洲國防軍，但直到上午11時，澳洲國防軍才收到消息。

對此，國防軍總司令強斯敦（David Johnston）表示，時間上存在延誤的狀況並不意外，因為與軍事程序相比，澳洲飛航服務公司通訊管道更加直接。他也說，若是在演習開始之後才得知，那這並不能算是有發出軍演通知，認定相關通知並不充分，重申澳洲希望中國海軍至少要提前24至48小時發出通知。

國防部表示，中國軍艦已返回澳洲專屬經濟區。另一方面，部分國防官員認為，中國核動力潛艦可能護航艦隊；對此，強斯敦表示，目前尚不清楚中國核動力潛艦是否有在澳洲附近海域。