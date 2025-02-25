她搭機一半倒斃！　澳夫妻被迫「伴屍飛行4小時」崩潰

▲卡達航空發生乘客死亡事件，被另一對夫妻控訴處理不當。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

卡達航空（Qatar Airways）一名女乘客在飛行途中猝逝，遺體被空服員暫時安放在座位上，但鄰座一對夫妻沒辦法更換座位，被迫坐在遺體旁邊，渡過剩下4小時旅程，對此感到身心受創。而卡達航空表示，目前正在調查這起事件。

《每日郵報》報導，米切爾（Mitchell Ring）和珍妮佛（Jennifer Colin）搭乘卡達航空，從澳洲墨爾本飛往義大利威尼斯，準備展開夢寐以求的水都之旅，未料歷經一場噩夢。

米切爾回憶，女乘客上完廁所，正要走回座位時，突然癱倒走道上，儘管空服員立刻急救，依然回天乏術。接下來，空服員試圖把她放上輪椅，推到商務艙去，「但她的體型頗為魁梧，他們無法讓她通過走道」。

此時，空服員注意到，夫妻倆身旁還有空位，於是要求他們移動一下，騰出空間安放遺體。接下來4小時，女乘客的遺體蓋著毯子，躺在米切爾身邊。

夫妻倆宣稱，空服員未能協助安排其他座位，讓他們坐得離遺體遠一點，後來才有另一排的好心女士，邀請珍妮佛過去一起坐。更糟糕的是，即使在飛機落地後，他們還被要求一起等待警察與醫護登機，「我不敢相信他們叫我們留下來。」

珍妮佛是一個搭飛機容易緊張的人，如今遇上這種狀況，更是深感創傷，「當我老公轉過來說，『過去一點、過去一點』時，我非常震驚地說，『他們要把她放在那裡嗎？』」

米切爾也表示，空服員把毯子掀開，供醫護檢查時，自己被迫看見死者臉龐。他直言，卡達航空有義務照顧好乘客，在這種情況下，更應該聯繫他們，確保是否需要提供支持或諮詢，「我真的不知道該做何感想，我想和別人談談，確保我沒事。」