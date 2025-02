24歲女遛狗遭割喉殺害　父親在海邊鏟沙「意外挖出女兒屍體」

▲女子被發現遭到殺害。(圖/翻攝自X)

記者李振慧/綜合報導

澳洲24歲女子托雅(Toyah Cordingley)2018年被人發現陳屍在昆士蘭Wangetti Beach沙灘上,脖子上有嚴重割傷。父親近來在法庭上回憶,他在沙灘上用鏟子挖沙時意外挖出一隻腳,後來發現是女兒的悲傷時刻。

昆士蘭州24歲女子托雅,2018年10月21日下午出門遛狗後卻再也沒有回家,直到隔天早上被人在當地沙灘上找到遺體,其寵物犬則被綁在附近一個樹上,獲好心路人救出沒有受傷。39歲男子辛格(Rajwinder Singh)後來被指控殺人,然而他始終不認罪。

The trial of a man accused of murdering Toyah Cordingley has begun in a Cairns court. Rajwinder Singh has pleaded not guilty, as Rosanna Kingsun explains. https://t.co/XnBxGc88cm #7NEWS pic.twitter.com/uzMW5WSIUT