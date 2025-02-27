24歲女遛狗遭割喉殺害　父親在海邊鏟沙「意外挖出女兒屍體」

▲女子被發現遭到殺害。（圖／翻攝自X）

記者李振慧／綜合報導

澳洲24歲女子托雅(Toyah Cordingley)2018年被人發現陳屍在昆士蘭Wangetti Beach沙灘上，脖子上有嚴重割傷。父親近來在法庭上回憶，他在沙灘上用鏟子挖沙時意外挖出一隻腳，後來發現是女兒的悲傷時刻。

昆士蘭州24歲女子托雅，2018年10月21日下午出門遛狗後卻再也沒有回家，直到隔天早上被人在當地沙灘上找到遺體，其寵物犬則被綁在附近一個樹上，獲好心路人救出沒有受傷。39歲男子辛格(Rajwinder Singh)後來被指控殺人，然而他始終不認罪。

The trial of a man accused of murdering Toyah Cordingley has begun in a Cairns court. Rajwinder Singh has pleaded not guilty, as Rosanna Kingsun explains. https://t.co/XnBxGc88cm #7NEWS pic.twitter.com/uzMW5WSIUT — 7NEWS Cairns (@7NewsCairns) February 25, 2025

死者的父親在法庭上表示，女兒失蹤後，他和家人立即四處尋找，後來累了在沙灘上休息時，他發現沙灘上有一團沙堆，覺得奇怪便用鏟子挖開，「我挖了3次沙，第3次時突然發現一隻腳，我立即嚇到往後退，不斷大喊救命，當下我真的很震驚」。

驗屍官表示，造成托雅死亡的原因主要來自脖子上的割傷，氣管及主要靜脈和動脈都被切斷，雖然傷口會導致大面積出血，卻不會讓人立刻死亡，其身上多處也有刺傷。

驗屍官表示，由於當時天氣寒冷，難以判斷死者實際死亡時間，只能把範圍縮小在她失蹤到被人發現之間的這段時間，應該是死亡前或死亡後不久，被人埋在沙灘中。

檢察官則在法庭上表示，追蹤托雅的手機定位發現，在事發當天下午5時離開海灘，懷疑受害者當時可能已經死亡，手機遭凶嫌拿走，後來出現在一輛Alpha Romeo上前往度假飯店，指出被告辛格也有一輛類似車款，且從被告指甲中發現男性DNA，是來自辛格的可能性也比其他男子高出2000倍。辯護律師則反駁當天在沙灘上的任何人都有可能殺死受害者，目前案件仍在審理中。