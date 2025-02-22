中國海軍公海舉行實彈演習　通知時間過短！澳外長當面向王毅抗議

▲中國解放軍的「衡陽號」護衛艦在澳洲海岸附近行駛。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

中國海軍21日疑在澳洲附近國際水域進行短暫的實彈演習，迫使多家商用航空公司調整航線。由於中國軍方提供的預警時間極短，引發澳洲政府強烈關切。澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）批評中國未能提供充分通知，並指示澳洲國防軍加強監控；澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）更在G20外長會議期間，當面向中國外長王毅提出抗議。

據《衛報》報導，過去一周，中國解放軍的「衡陽號」護衛艦、「遵義號」巡洋艦，以及「微山湖號」補給艦一直在澳洲海岸附近活動，並在21日發出實彈演習通知。當澳洲接獲中方通知時，這支艦隊的位置已距離新南威爾斯州伊登（Eden）約莫340海里（640公里）。雖然中方當時仍身處於國際水域，但根據國際法，中國軍方給出的預警時間過短，而這起實彈演習也加劇了中澳之間的緊張關係。

軍演也對商用航班造成了不小的影響。澳洲航空、阿聯酋航空，以及紐西蘭航空不得不立即對往來紐澳之間的航線進行修改。馬勒斯表示，中方僅透過民間頻道口頭通知進行軍演，並未向澳洲國防部提供任何細節或實彈射擊計畫，而且中國當局也沒有就此給出「令人滿意的答案」，「我們通常會提前12到14小時發出通知，讓附近的飛機有足夠的時間指定飛行計畫，中國21日的行為令人不安。」

澳洲外交部長黃英賢21日也在社群平台X上指出，她當天已在南非舉行的G20外長會議中，與中國外交部長王毅會面，「我們與中國進行了冷靜和持續的對話，使我們得以推進自身利益，並對澳洲重要的問題上提出主張。」報導稱，黃英賢就中國未按規定時間，通知澳洲將在國際海域進行實彈軍演一事，當面向王毅提出了抗議。

紐西蘭軍方持續對中國艦隊在附近海域的行動進行監視，觀察到中國軍艦改變編隊、在水中放置目標物，隨後回收。儘管紐方未直接觀察到武器射擊或地對空攻擊，但整體行動模式與實彈演習相符。澳洲政府認為，這已不是中國軍艦首次出現在相關地區，但如此規模的軍事行動「實屬罕見」，且與近期全球安全局勢惡化有關。馬勒斯警告，當前國際環境較二戰後任何時期都更為複雜和具威脅性，澳洲必須保持高度警惕，以確保國家安全。