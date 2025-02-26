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會計師轉當應召女郎！　瞞父母3年「靠1招」沒出包

▲▼來自澳洲雪梨的卡蒂亞（Katija Cortez）是一名專業「出租女友」。（圖／翻攝自IG／playmatekatija）

▲卡蒂亞是一名專業的出租女友。（圖／翻攝自IG／playmatekatija，下皆同）

記者張方瑀／綜合報導

來自澳洲雪梨的卡蒂亞（Katija Cortez）是一名專業「出租女友」，但其實她大學剛畢業時曾是一名會計師，最終因入不敷出決定投入成人產業。她坦言，因為父母不用社群軟體，所以她隱瞞自己的工作長達3年都沒被發現。

綜合外媒報導，現年29歲的卡蒂亞在大學畢業後，一度進入澳洲4大會計事務所，每天工時長達12小時，甚至還要加班到週末才能達成業績目標，結果還是勉強才能支付學費和房租等帳單，為了增加收入，她決定聽從朋友的建議投入成人產業。

▲▼來自澳洲雪梨的卡蒂亞（Katija Cortez）是一名專業「出租女友」。（圖／翻攝自IG／playmatekatija）

▲▼來自澳洲雪梨的卡蒂亞（Katija Cortez）是一名專業「出租女友」。（圖／翻攝自IG／playmatekatija）

卡蒂亞過去擔任會計師，每週收入約610英鎊（約台幣2.5萬元），如今，她在短短一小時內就能賺到相同的錢。她說，「做夢也沒想到，我的人生會變成現在這樣，加入伴遊經紀公司，結果意外開啟財富自由之路。」

卡蒂亞表示，性交易在澳洲大部分地區是合法的，因此性愛服務也是其中的一環，自己和99%的客人都有發生關係。她也指出，最初的客人年紀較輕，常會一起去派對或喝酒，「但真正賺大錢，是從有年紀、願意砸錢享受陪伴和美好性愛的客人開始。」

▲▼來自澳洲雪梨的卡蒂亞（Katija Cortez）是一名專業「出租女友」。（圖／翻攝自IG／playmatekatija）

卡蒂亞也說，最終她還是得向家人坦白這件事，「其實我瞞了家人好幾年，因為他們平常不太使用社群媒體。」

她的母親是一名心理學教授，父親則是一名建築工人，「他們一直以為我是會計師，還覺得我會在那家公司待到升上合夥人，他們聽完真的很震驚，但讓我意外的是，我爸比我媽更能接受這件事。」

卡蒂亞也認為，過去在會計師行業累積的「紀律」與「職業道德」，幫助她適應了現在的工作模式。如今她不僅買下了兩間房產並出租，還在2023年獲選為《花花公子》（Playboy）年度玩伴女郎（Playmate of The Year），甚至開設了自己的Podcast。

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