以色列宣布「人道物資禁入加薩」　哈瑪斯譴責

▲以色列宣布不讓人道援助主義進入加薩，哈瑪斯發聲譴責。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

以色列總理納坦雅胡辦公室2日發布最新聲明，由於哈瑪斯拒絕延長第一階段停火協議，2日上午起不再允許人道主義援助物資進入加薩。對於以色列的這項決定，哈瑪斯譴責，這不但是敲詐、戰爭罪，也是對人質暨停火協議的公然攻擊。

以色列時報、路透等報導，以色列認為近期運抵加薩的援助物資足以維持數月。

總理辦公室提到，隨著第一階段停火協議結束，加上哈瑪斯拒絕接受美國川普政府中東特使魏科夫（Steve Witkoff）的提議，也就是把第一階段停火協議延長至齋戒月與4月中旬猶太逾越節，「納坦雅胡總理決定，自今（2）上午起，所有貨物與物資將停止運入加薩」，且以色列不會允許在人質未獲釋的狀態下停火，若哈瑪斯持續拒絕這項協議，將產生進一步後果。

對於以色列上述舉動，哈瑪斯直言，納坦雅胡下令阻擋人道援助主義進入加薩，這是敲詐、戰爭罪，也是對人質暨停火協議的公然攻擊，敦促調解方採取行動使以色列改變這項決定。

據信仍有59名人質還被關在加薩，以軍認定其中至少35人已經死亡。依據以色列所述的魏科夫提案，半數人質無論生死會在延長停火這段期間的第一天獲釋，若達成永久停火談判，其餘人質也會在達成永久停火協議之後被釋放。