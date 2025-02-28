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開羅重啟談判　商討以色列哈瑪斯第2階段停火

▲▼以色列空襲加薩市。（圖／路透）

▲以色列和哈瑪斯（Hamas）第1階段停火預定3月1日到期。（示意圖／路透）

文／中央社開羅28日綜合外電報導

有關各方今天在埃及首都開羅重啟談判，商討以色列和巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」第2階段停火事宜，調解人員希望能讓加薩走廊（Gaza Strip）的以哈戰爭落幕。

法新社報導，以哈第1階段停火協議歷經數月艱辛談判才達成。居中斡旋的埃及昨天表示，以色列、卡達和美國代表團已抵達開羅，準備就第2階段停火進行「密集」會談。

埃及國家新聞局（SIS）說：「有關各方已展開密集會談，商討下一階段停火協議，同時持續努力確保先前達成的協議落實。」

以色列和哈瑪斯（Hamas）第1階段停火預定3月1日到期。哈瑪斯昨天根據協議移交4名人質遺體，換取以色列釋放數百名巴勒斯坦囚犯，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）隨後派遣談判代表前往開羅。

停火協議第一階段於今年1月19日生效，此階段的最後一次人質換囚犯行動於昨天清晨進行。過去數週哈瑪斯分批放人，一共釋放25名活著的以色列和雙重國籍人質，另歸還8具人質遺體。

儘管不在協議範圍內，哈瑪斯也已釋放5名泰國籍人質。

根據協議，以色列釋放約1900名巴勒斯坦囚犯作為交換。（譯者：盧映孜/核稿：曾依璇）

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