哈瑪斯再移交4人質遺體！逾百巴勒斯坦囚犯獲釋　被群眾高舉歡呼

▲以色列在哈瑪斯交出人質遺體的同時釋放巴勒斯坦囚犯。(圖/路透)

記者葉睿涵/編譯

哈瑪斯27日凌晨向國際紅十字會移交4名以色列人質遺體,而以方則釋放數十名巴勒斯坦囚犯,為此前受阻的停火協議重新鋪路。這項為期6周的協議原本因以色列政府暫停囚犯交換而陷入僵局,各方擔憂戰事可能再起。這次交換是否涵蓋所有原定獲釋的巴勒斯坦囚犯仍不明確,後續談判將決定第二階段人質釋放及以軍撤離加薩的細節。

據《衛報》報導,哈瑪斯在當地27日凌晨在以色列與加薩交界的Kerem Shalom,向國際紅十字會移交伊丹(Tsachi Idan)、埃爾加拉特(Itzik Elgart)、雅哈洛米(Ohad Yahalomi),以及曼佐爾(Shlomo Mantzur)4具人質遺體,並由紅十字會轉交以色列。

與此同時,以色列一輛載有巴勒斯坦囚犯的車隊也離開約旦河西岸(West Bank)的以色列奧佛監獄(Ofer Prison),並在數分鐘後抵達雷馬拉市(Ramallah)。以色列媒體《國土報》指出,以方在當地將43名被關押在奧佛監獄的巴勒斯坦囚犯移交紅十字會。現場有數百人正等待迎接,而部分獲釋者則被群眾高高舉起。

Israel has released the names of four more bodies being released by Hamas Thursday:



- Itzik Elgart

- Shlomo Mansour

- Tsahi Idan

- Ohad Yahalomi



May their memories be a blessing to the families they left behind - our hearts are broken for them. pic.twitter.com/hxYJ5BQXch