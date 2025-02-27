哈瑪斯再移交4人質遺體！逾百巴勒斯坦囚犯獲釋　被群眾高舉歡呼

▲以色列在哈瑪斯交出人質遺體的同時釋放巴勒斯坦囚犯。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

哈瑪斯27日凌晨向國際紅十字會移交4名以色列人質遺體，而以方則釋放數十名巴勒斯坦囚犯，為此前受阻的停火協議重新鋪路。這項為期6周的協議原本因以色列政府暫停囚犯交換而陷入僵局，各方擔憂戰事可能再起。這次交換是否涵蓋所有原定獲釋的巴勒斯坦囚犯仍不明確，後續談判將決定第二階段人質釋放及以軍撤離加薩的細節。

據《衛報》報導，哈瑪斯在當地27日凌晨在以色列與加薩交界的Kerem Shalom，向國際紅十字會移交伊丹（Tsachi Idan）、埃爾加拉特（Itzik Elgart）、雅哈洛米（Ohad Yahalomi），以及曼佐爾（Shlomo Mantzur）4具人質遺體，並由紅十字會轉交以色列。

與此同時，以色列一輛載有巴勒斯坦囚犯的車隊也離開約旦河西岸（West Bank）的以色列奧佛監獄（Ofer Prison），並在數分鐘後抵達雷馬拉市（Ramallah）。以色列媒體《國土報》指出，以方在當地將43名被關押在奧佛監獄的巴勒斯坦囚犯移交紅十字會。現場有數百人正等待迎接，而部分獲釋者則被群眾高高舉起。

Israel has released the names of four more bodies being released by Hamas Thursday:



- Itzik Elgart

- Shlomo Mansour

- Tsahi Idan

- Ohad Yahalomi



May their memories be a blessing to the families they left behind - our hearts are broken for them. pic.twitter.com/hxYJ5BQXch — StopAntisemitism (@StopAntisemites) February 25, 2025

路透社指出，以色列法醫團隊預計將在加薩邊境確認遺體身分，另外還有近百名囚犯已被移交埃及，等待轉往第三國安置。

以色列和哈瑪斯此次交換遺體與囚犯前，納坦雅胡政府才剛在上周宣布暫停釋放囚犯。22日，哈瑪斯按協議釋放了6名以色列人質，但以色列政府卻在最後一刻撤回釋放602名巴勒斯坦囚犯的決定，導致以哈停火談判一度破裂。以方表示，哈瑪斯在交還遺體時進行「宣傳活動」，因此決定暫停交換，之後雙方重新達成協議，以色列承諾分批釋放囚犯。

根據協議，以哈之間的第一階段停火將於接下來的周末完成，第二階段談判則將決定釋放所有剩餘人質及以軍全面撤離加薩的條件，然而目前談判仍存變數，各方正討論延長第一階段停火的可能性，但延長第一階段停火是否包含更多人質與囚犯交換仍未達成共識。