加薩重建計畫曝！川普「巨大金身雕像」蓋度假村　馬斯克灑鈔狂吃

Trump has posted a sinister AI video of his future for ‘Riviera’ Gaza.



It needs to be seen to be believed:



Trump statues; Musk dancing; Trump & Netanyahu sun bathing & drinking cocktails.



Monsters rejoicing in their genocide & ethnic cleansing.



It is truly racist fascism. pic.twitter.com/OJhRyqz8Ob — Howard Beckett (@BeckettUnite) February 26, 2025

記者羅翊宬／綜合報導

隨著今年初以色列與哈瑪斯達成3階段停火協議，美國總統川普也於2月宣布他構思的「加薩計畫」，包括將巴勒斯坦人安置在其他國家，並由美國接管加薩走廊，引發全球譁然。對此，川普再度透過社群平台上傳影片，描繪遭戰火摧殘的加薩被重建為濱海假勝地，甚至矗立金色川普雕像。

綜合外媒報導，川普透過自家成立的社群媒體「Truth Social」上傳一段33秒鐘的影片，展現出川普亟欲開發加薩的慾望該段影片很明顯由人工智慧（AI）生成，影片先是出現加薩走廊慘遭戰火摧殘、遍地廢墟且民不聊生的影片，接著出現標題「加薩：2025年的下一步是？」，地面滿是碎瓦礫，當地居民牽著孩童沉浸在傷痛中。

▲川普在社群平台上傳AI生成影片，闡述他在加薩走廊的「美國夢」。（圖／翻攝自Truth Social）

接著，影片的畫面帶領人們穿過一座隧道，放眼望去盡是沿著海灘興建的摩天大樓、棕櫚灘、遊艇、豪華跑車，特斯拉執行長兼美國政府效率部長馬斯克在海灘張大嘴吃美食，孩童拿著川普頭像的金色氣球，川普在酒吧與俏臀辣妹熱舞、馬斯克狂灑美元鈔票，市區興建標示「川普加薩」（TRUMP GAZA）的大樓。

最後，還有在滿是中東風情的街道上矗立純金打造的巨大川普雕像，吸引各國穿著西裝的菁英觀光客前來販售小型金色雕像的紀念品店拍照打卡。馬斯克自信且豪邁的微笑。而川普更與以色列總理納坦雅胡在沙灘躺椅上喝調酒享受。

影片甚至搭配超級洗腦的歌曲，「唐納川普來解救你，為所有人帶來光明，揮別暗黑隧道與恐懼！川普加薩終於來了，為閃閃金光的加薩帶來全新生活，盛宴與舞蹈，已完成交易，川普加薩難波萬（NO.1）！」





▲馬斯克在海灘灑錢。（圖／翻攝自Truth Social）

據悉，先前納坦雅胡於2月初訪問華府白宮時，曾和川普召開記者會，川普宣布接管、擁有加薩的計畫，表示將拆除所有危險的炸彈與武器，共同開發加薩走廊，為當地創造無數的就業機會。

對此，哈瑪斯所控制的加薩政府媒體辦公室發表聲明，痛批該段影片相當可恥，正好反映出種族主義殖民心態，為佔領罪行辯護。