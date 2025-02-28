哈瑪斯5000人殺入以色列　以軍公布調查認了：徹底失敗

▲針對哈瑪斯2023年10月7日入侵事件，以色列軍方27日發布調查報告。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯2023年10月7日大舉攻入以色列，引爆加薩戰爭。以色列軍方27日發布19頁調查報告指出，以色列多年來對哈瑪斯存在誤判，甚至是在最後關頭也拒絕承認即將來襲的入侵，出現一連串缺失，在防範哈瑪斯突襲行動方面徹底失敗。

以色列時報報導，在2023年10月7日這天，約5000名以哈瑪斯為首的巴勒斯坦武裝分子越境入侵以色列南部展開屠殺，造成以色列約1200人死亡、另有251人被綁架淪為人質。以軍調查顯示，面對這場空前血腥突襲，以色列國防軍難以做出反應，邊境基地被占領，指揮鏈被打亂。

▲在2023年10月7日，約5000名以哈瑪斯為首的巴勒斯坦武裝分子越境入侵以色列南部展開屠殺。（示意圖／路透）

以軍認定 哈瑪斯不構成威脅

在哈瑪斯入侵以色列之前，以軍認為，哈瑪斯並未對以色列構成重大威脅、對大規模戰爭不感興趣、地道網絡嚴重受損，且任何跨境威脅都可被以色列高科技邊境圍欄擋下。

以軍早掌握襲擊計畫 沒人當真

以色列軍事情報機構早已收到部分資訊與計畫，這些文件概述哈瑪斯企圖在幾年內對以色列發動大規模攻擊，但以色列認為這些計畫不切實際且不可行。

▲以色列情報機構還誤以為哈瑪斯領導人辛瓦不尋求與以色列爆發大規模衝突。（圖／達志影像／美聯社）

不只如此，以色列情報機構還誤以為哈瑪斯領導人辛瓦（Yahya Sinwar）不尋求與以色列爆發大規模衝突，覺得哈瑪斯把重點放在火箭彈發射而非地面入侵。

然而調查顯示，哈瑪斯早在2022年4月就決定要發動攻擊，同年9月準備程度來到85%，並於2023年5月決定要在10月7日展開突襲行動。

以軍前一晚發現異常 未能發布警告

在哈瑪斯預計發動襲擊的前一晚，也就是10月6日晚間，以軍發現5個哈瑪斯不尋常跡象，但認定這並不代表即將發生攻擊。調查顯示，以軍在6日至7日這一晚做出的決策與情報評估都是基於多年來對哈瑪斯的誤判，結果導致各層級情報人員未能發布事前警告。

以軍加薩師遭挫敗 應對能力嚴重削弱

在10月7日當天，以色列國防軍加薩師遭挫敗，以色列高層在不知此事的狀態下，沒有意識到哈瑪斯突襲的嚴重性，未能準確掌握作戰情勢。

▲外傳在部分事件之中，以色列受傷士兵優先撤離，接著才是平民。（示意圖／CFP）

據信哈瑪斯的攻勢總計分成三波，第一波為1000多名哈瑪斯突擊隊員，第二波是2000名武裝分子，第三波是數百名武裝份子與數千名平民，總計約5000人入侵以色列。

調查也發現，以色列國防軍未能保護以色列平民，也沒有做好應對大規模突襲的準備；以色列軍官指出，10月7日是徹底失敗。儘管以色列空軍迅速採取應對措施，但在區分以軍士兵、平民、恐怖分子方面存在困難。外傳在部分事件之中，受傷士兵優先撤離，接著才是平民。

以色列最高將領、國防軍總參謀長哈萊維（Herzi Halevi）如今即將離任，在報告事件調查結果之後，他稱會負起全部責任。