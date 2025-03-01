外交災難！　川普、澤倫斯基「白宮大爆吵」逐字稿曝

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普、副總統范斯（JD Vance）2月28日和烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）爆發激烈口角，而這場在白宮橢圓辦公室（Oval Office）舉行的直播記者會，也變成一場外交災難。以下是《美聯社》整理現場3人關鍵對話的逐字內容。

澤倫斯基質問范斯：與俄羅斯的外交是什麼意思？

范斯：美國曾經有一位總統，在記者會上對普丁擺出強硬態度，但結果呢？普丁還是入侵了烏克蘭，摧毀了你們的國家大半部分。我們試過拜登（Joe Biden）那種方式，光是拍胸脯說狠話，但總統的話語權從來沒有比行動更重要。美國之所以是一個偉大的國家，是因為我們懂得外交，這就是川普總統現在在做的。

澤倫斯基：我可以問你一個問題嗎？

范斯：當然，請說。

澤倫斯基：好，那麼普丁早在2014年就已經佔領了烏克蘭部分地區，包括東部和克里米亞（Crimea）。這些年來——我不是只說拜登——當時的美國總統是歐巴馬（Barack Obama），然後是川普（Donald Trump），然後是拜登，現在又是川普。希望上帝保佑，這次川普總統能阻止普丁，但從2014年開始，沒有人真正阻止過他，他就這樣佔領了我們的領土，還殺害了我們的人民。你知道——

川普：2015年？

澤倫斯基：是2014年。

川普：哦，2014年？我當時還沒當總統呢。

范斯：沒錯，完全正確。

澤倫斯基：是的，但是從2014年到2022年，情況一直沒變，我們的人民一直在前線陣亡，沒有人真正阻止過普丁。你知道嗎？我們跟他談過，很多次的雙邊會談。我在2019年，身為總統，曾和他簽署協議，當時還有法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）和德國前總理梅克爾（Angela Merkel）。

我們簽署了停火協議，大家都說普丁絕對不會再進攻……但結果呢？他撕毀了協議，繼續殺害我們的人民，甚至拒絕交換戰俘。我們本來談好要交換戰俘，但他根本沒履行承諾。所以，JD，你說的外交到底是什麼？你的意思是什麼？

范斯：我的意思是，我們應該推動一種能真正結束你們國家破壞的外交手段。

（阻止澤倫斯基回話）總統先生，恕我直言，我認為你來到橢圓辦公室，卻在美國媒體面前爭論這件事，這樣很不尊重。我們現在知道，你們烏克蘭因為兵力短缺，正在強制徵召新兵。你應該感謝川普總統，因為他正在努力結束這場戰爭。

澤倫斯基：你有來過烏克蘭嗎？你怎麼會知道我們有什麼問題？

范斯：我去過——

澤倫斯基：你來一次看看。

范斯：我看過很多報導，也了解當地的情況。我知道當你們帶人去烏克蘭，很多時候都是一場宣傳秀，總統先生。你否認你們在徵召新兵方面遇到困難嗎？

澤倫斯基：我們確實面臨挑戰——

范斯：那麼你覺得，來到美國總統的辦公室，公開批評我們這個試圖阻止你們國家被摧毀的政府，是一件合適的事嗎？

澤倫斯基：問題很多，我們一個一個來談。

范斯：當然，請說。

▲烏克蘭總統澤倫斯基2月28日與美國總統川普、副總統范斯會面。（圖／路透）



川普怒斥澤倫斯基：別告訴我們未來會怎樣！

澤倫斯基：首先，在戰爭期間，每個國家都會遇到問題，甚至你們美國也一樣只是你們有遼闊的海洋，現在還沒感受到，但未來你們會感受到的。願上帝保佑——

川普：你怎麼知道？你不會知道！別告訴我們未來會發生什麼事！ 我們現在是在努力解決問題，不是讓你來教訓我們該怎麼想的！

澤倫斯基：我不是在告訴你們，我只是在回應剛才的問題。

川普：因為你根本沒資格這樣說！

范斯：這就是你現在正在做的。

川普：你沒資格來決定我們未來會感受到什麼！我們會感覺很好！

澤倫斯基：你們會受到影響。

川普：我們會感覺很好，而且會更強大！

澤倫斯基：我是告訴你們，你們一定會受到影響。

川普：現在的情況是，你們才處在一個很糟糕的位置！

澤倫斯基：從戰爭一開始——

川普：你們的處境不好，現在你們根本沒有籌碼。 但如果有我們的幫助，你們才會有籌碼。

澤倫斯基：我不是在玩牌，川普總統，我是很認真的。

川普：你就是在玩牌，你正在拿數百萬人的生命當賭注！ 你是在賭第三次世界大戰！

澤倫斯基：你到底在說什麼？

川普：你在賭第三次世界大戰！ 你這樣做，對這個國家——對美國——是非常不尊重的！ 美國已經幫了你們比很多人認為應該幫的還要多！

范斯：你有說過感謝嗎？

澤倫斯基：很多次了，今天我也說了。

范斯：不，我是說這整場會議，你有說過嗎？去年十月你還去賓州（Pennsylvania）幫反對派站台。

澤倫斯基：沒有。

范斯：那就說點感謝的話吧，感謝美國，感謝這位正在試圖拯救你們國家的總統。

澤倫斯基：拜託，你們覺得只要大聲講戰爭的事情，就能——

川普：他沒有大聲講，他沒有大聲講！ 但你的國家真的陷入大麻煩了。

澤倫斯基：我可以回應一下嗎——

川普：不、不、不，你已經講很多了！你的國家有大麻煩！

澤倫斯基：我知道，我知道。

川普：你們沒有在贏！ 但因為有我們，你們還有機會撐下去！

澤倫斯基：川普總統，我們一直堅守在自己的國家，我們一直堅強地奮戰！ 從戰爭一開始，我們就一直是孤軍奮戰！ 但我們是感謝的，我有說謝謝。

▲烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）。（圖／達志影像／美聯社）



川普要求澤倫斯基接受停火

川普：如果沒有我們提供的軍事裝備，這場戰爭早就結束了，最多兩個星期。

澤倫斯基：三天。 我從普丁那裡聽說的，三天內就會結束。

川普：也許還不用三天。 照這種方式處理事情，未來想談合作可就難了，我告訴你。

范斯：就說聲謝謝吧。

澤倫斯基：我已經說過很多次了，謝謝美國人民。

范斯：接受這些分歧的存在，我們應該去解決它，而不是跑到美國媒體面前吵架，尤其是當你是錯的時候。 我們都知道你錯了。

川普：不過你看，我認為美國人民有權知道這些對話。 這也是為什麼我讓這場討論持續這麼久，因為這很重要。 你必須心懷感激。

澤倫斯基：我是感激的。

川普：但你沒有籌碼！ 你們的處境很糟，士兵傷亡慘重，兵源也快不夠了。 如果現在有機會達成停火，那是最好的選擇。 可你卻告訴我們「我不想要停火，我還要繼續打，我要這個、我要那個」。

聽著，如果你現在能談成停火，我告訴你，接受它吧！ 這樣子子彈才不會再亂飛，你的士兵才不會繼續被殺。

澤倫斯基：我們當然希望戰爭結束， 但我跟你說過，我們需要有保證的停火。

川普：所以你的意思是，你不想要停火？ 我想要停火，因為你會比達成正式協議更快拿到停火。

澤倫斯基：那你去問問我們的人民，他們怎麼看停火？

川普：那不是我決定的，那是拜登搞的，他可不是個聰明人。

澤倫斯基：但他是你的總統，他是你的前總統。

川普：不好意思，那是歐巴馬（Barack Obama）搞的。 他只給了你們床單（sheets），而我是給了你們標槍飛彈（Javelins）！ 我給你們標槍飛彈來打那些坦克，而歐巴馬只給了你們床單！

事實就是——歐巴馬給你們床單，川普給你們標槍飛彈！ 你真的該更感激一點，因為你沒有籌碼。 但如果有我們的幫助，你才會有籌碼，沒有我們，你什麼籌碼都沒有！

▲川普表示普丁跟他交手時吃了不少苦頭。（圖／路透）



川普表示普丁很尊重他

范斯：（重述記者的問題）她在問，如果俄羅斯撕毀停火協議怎麼辦？

川普：那又怎樣？ 如果現在有顆炸彈直接掉到你頭上呢？ 你在問「如果他們毀約怎麼辦？」我不知道啊。他們之前在拜登時期就毀約了，因為他們不尊重拜登。 他們也不尊重歐巴馬。 但他們尊重我。

聽著，普丁跟我交手時可是吃了不少苦頭。 他經歷了一場莫須有的政治獵巫行動…… 我只能說，他可能跟歐巴馬、布希（George W. Bush）還有拜登毀過約， 也許吧，我不知道發生了什麼事。但他沒有跟我毀約。 他想要談協議。 我不知道你們能不能達成協議。

問題是，（轉向澤倫斯基） 是我讓你變成現在這個強硬的角色， 沒有美國的支持，你根本當不了硬漢。 你們的人民確實很勇敢， 但現在擺在你面前的選擇只有兩個：要嘛你去談判，要嘛我們撤出。 如果我們撤出，你們只能自己打到底。

我覺得情況會很難看， 但你們還是得繼續打。只是，你現在沒有籌碼！ 可是一旦我們簽了協議，你就會有更好的局面。 但你現在的態度根本一點都不感激， 這可不是什麼好事。老實說，這真的很不厚道。

好了，差不多了，大家覺得怎樣？ 我想我們已經看夠了。 這場對話……一定會成為超精彩的電視畫面！ 我只能說，就這樣吧。

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