未獲採訪許可！俄官媒「偷偷潛入」白宮大吵現場　下場曝光

▲澤倫斯基28日在白宮與川普、范斯會面，不料卻演變成激烈爭吵。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國總統川普2月28日與烏克蘭總統澤倫斯基在白宮會面，只允許特定媒體進入橢圓辦公室採訪，不料俄羅斯國有通訊社塔斯社（TASS）記者卻偷偷潛入旁聽，遭白宮官員發現後迅速將其帶離，並強調塔斯社未獲正式媒體准入資格。

據路透社報導，川普與澤倫斯基展開會談前，白宮官員特別篩選了獲准進入橢圓辦公室的媒體，並檢查記者身份。然而，未被允許採訪的塔斯社記者仍設法進入橢圓辦公室，直到新聞官員發現異常，才將其帶離。對此，白宮並未作出進一步解釋，也無法確定此舉是否源於內部失誤或政策不一致。美國特勤局未對事件置評，塔斯社也未回應查詢。

這起小插曲發生不久後，美烏2位領導人就在橢圓辦公室就俄烏戰爭爆發激烈爭執。這次會談原定討論美國對烏援助事宜，但過程中氣氛異常緊張。川普威脅若澤倫斯基不同意他的和平條件，就要撤回美國對烏克蘭的所有支持，並指責澤倫斯基「不懂感恩」。澤倫斯基則強調烏克蘭承受的戰爭破壞，試圖說服川普維持援助。

會談中，美烏雙方言辭激烈，場面罕見，就連烏克蘭駐美大使也掩面不語。最終，川普宣布終止會談，並要求澤倫斯基離開白宮。在白宮會談破裂數小時後，烏克蘭第二大城市哈爾科夫市一家醫院遭到俄羅斯無人機襲擊，引發火災並造成平民受傷。當局表示，俄軍出動了8架無人機攻擊3個中心區域，目標包括加油站、高層公寓及其他民用建築。類似攻擊也發生在黑海港口敖德薩，造成至少1死1傷。