快訊／馬斯克第14個小孩出生啦！　正妹下屬發文曝喜訊

▲馬斯克與齊利斯目前共育有4個孩子。(圖/翻攝自X)



記者張方瑀/綜合報導

美國億萬富翁馬斯克(Elon Musk)旗下大腦晶片新創公司Neuralink高階主管齊利斯(Shivon Zilis)證實,她與馬斯克迎來第4個孩子。報導指出,這也是馬斯克的第14個孩子。

根據《PEOPLE》報導,齊利斯2月28日在社群網站X發文表示,「和伊隆(Elon)討論過後,考慮到可愛的阿卡迪亞(Arcadia)生日,我們覺得還是直接分享我們這位奇妙又非凡的兒子萊克古斯(Seldon Lycurgus),他壯得像坦克,卻有一顆純金般的善良心靈。我真的超愛他 。」

Discussed with Elon and, in light of beautiful Arcadia’s birthday, we felt it was better to also just share directly about our wonderful and incredible son Seldon Lycurgus. Built like a juggernaut, with a solid heart of gold. Love him so much ♥️