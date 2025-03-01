藍稱死亡連署因「綠執政讓死人還魂」　他轟丟臉：乾脆去找兩蔣連署

▲民進黨立委林俊憲。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

中選會日前公告第一波罷免案中，相較民團送件罷免藍委19案都過關，有9位綠委罷免案第一階段未過。其中新北三綠委蘇巧慧、張宏陸、李坤城罷免案中，加起來就有403份死亡連署。藍營青年軍、罷免李坤城團隊則嗆，這是民進黨執政天怒人怨「死人都還魂出來連署」。對此，綠委林俊憲今（1日）批評，國民黨不知道丟臉，死人連署還理直氣壯講那麼大聲，要不要乾脆去慈湖找兩蔣連署？

中選會日前公告首批罷免案審核結果，民團罷免藍委案成功「全壘打」，而藍營青年軍罷免綠委案，則是9案階未通過第一階段審核，平均遭地方選委會剔除上千份，幾乎每個綠委罷免案都有上百死亡連署。

對於上百份死亡連署，罷免李坤城團隊在新聞群組中回應，「可能是民進黨執政天怒人怨，死人都還魂出來連署。」媒體詢問「確定要這樣回嗎？」該團隊發起人、藍營青年軍仍稱，「這是目前唯一的答案（苦笑）。」有另一媒體詢問罷免團隊是否能提供正式回應，也有記者嚴肅表示，「這是正式採訪詢問，並不是私聊開玩笑。」該發起人仍堅持，「對啊！民進黨執政天怒人怨是在開玩笑嗎？」

對於藍營說法，林俊憲批評，死人連署，國民黨不知道丟臉，還理直氣壯講那麼大聲，要不要乾脆去慈湖找兩蔣連署？國民黨公然嘲笑司法、看不起民主，死人都可以連署，國民黨還有理由，那就去法庭找法官講。

林俊憲指出，要罷免他的就有107份死人連署，人都死了還能簽名，代表有人偽造，偽造文書屬於公訴罪，我一定會提告，國民黨有任何理由留著跟法官講，不要再出來胡說八道，丟臉。

綠委賴瑞隆也表示，罷免是人民權利、民主機制，但國民黨出現造假連署，過世多時還可以連署，簡直是民主恥辱，國民黨犯錯還不思檢討，反過來說中選會跟地方選委會造假，非常惡劣，國民黨應該深自檢討國會亂象，而不是用過世的人連署罷免，絕對是恥辱，難怪連藍營大老都看不下去。

賴瑞隆直言，國民黨如果依此態度跟方式，人民不滿浪潮只會持續，國民黨必定會嘗到惡果，呼籲國民黨，尊重罷免機制，如果推動死人連署，那還有羞恥心嗎？如何得到人民認可？國民黨應該就此事誠實跟人民認錯，才是化解爭議最好辦法。