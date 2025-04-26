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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡正元戴電子腳鐐畫面曝光　藍委示警：不要不接監控人員電話

實習記者石嘉豪／台北報導

國民黨前立委蔡正元昨（25日）在社群平台表示，他因為「三中案」遭法院裁定戴電子腳鐐，他還聽朋友說，戴電子腳鐐的目的，就是要利用電子腳鐐幾次訊號不良，就可以把他抓起來羈押禁見。對此，國民黨立委吳宗憲提醒，若訊號不良、中斷、故障，監控人員會致電詢問「人在哪裡」，不要不接電話，否則接下來警察就要來找你。

蔡正元昨日在臉書發文提到，他因「三中案」出庭，原本是沒什麼重要的證人詰問庭，檢方突然提出要法官裁定，對他實施限制出境、提高保釋金、戴電子腳鐐不准出境。

蔡正元進一步指出，法官表示，依法不能再限制出境，所以，裁定戴電子腳鐐。蔡正元則認為，這樣的裁定結果，與限制出境沒有不同，因為戴電子腳鐐也不能接近機場，港口，「這證明賴清德的人馬，在鑽法律漏洞，就是要整我」。

蔡正元透露，有朋友跟他說，戴電子腳鐐的目的，就是要利用電子腳鐐幾次訊號不良，就可以把他抓起來羈押禁見，這是法律的陽謀，但他表示，自己已經看淡生死，會為奮鬥不懈到走完人生的旅程。

針對電子腳鐐可能存在的缺失，曾擔任過檢察官的藍委吳宗憲也在節目《歷史哥Talk》中點出，利用電子腳鐐幾次訊號的問題，而把人抓去關，確實有可能。

吳宗憲表示，監控人員通常會發一支可視訊手機，如果電子腳鐐訊號不良、中斷或故障，監控人員會打3次電話來詢問，每次間隔30分鐘，此時要告訴對方「自己在哪裡」。

最後，吳宗憲強調，電子腳鐐是使用手機訊號，如果在手機收不到訊號的地方，可能會有些狀況發生，因此最好先說清楚，以及監控人員打電話來時，務必要記得接聽，不要不接電話，如果對方打3通都沒接聽，接下來警察就要來找你了。

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