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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

響應國民黨黃國昌率黨公職凱道戰獨裁　動員方式藏玄機不喧賓奪主

▲▼民眾黨主席黃國昌將出席「戰獨裁」集會。（圖／翻攝自Facebook／黃國昌）

▲民眾黨主席黃國昌將出席26日「戰獨裁」集會。（圖／翻攝自Facebook／黃國昌）

記者陳家祥／台北報導

檢調進來大動作追查全台罷免案幽靈連署狀況，國民黨不少黨職人員、地方黨部都被搜索，國民黨今（26日）號召支持者上凱道「反綠共　戰獨裁」，喊出至少5萬人上街。而同為在野黨、過去也被檢調「針對」的民眾黨，主席黃國昌也響應此活動，將率黨籍立委、議員等黨公職登臺致詞。

國民黨今下午3點將在凱道上舉辦「反綠共，戰獨裁，凱道一起站出來！」集會活動，訴求「反惡罷、反綠共、戰獨裁」，前總統馬英九、立法院長韓國瑜、台大前校長管中閔將到場力挺，此外，還包括台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕等15位藍營縣市首長，也都會到場，不僅要大團結，更要全力衝出氣勢。

此次活動民眾黨也將出席，這也是民眾黨首次參與國民黨舉辦的大型抗議活動，藍白今在凱道上的互動也引來外界關注。據民眾黨內人士透露，此次活動為國民黨主辦，民眾黨沒有用「官方立場」特別動員，僅透過自媒體、友好網紅喊話的方式，鼓勵支持者參與。

不過黨主席黃國昌25日時在館長的直播喊話指出，26日就是要抗議民進黨政府的專制獨裁，「我們反對綠色威權，還給台灣民主，還給人民正義」，還要在現場設置罷免綠委吳思瑤、吳沛憶連署攤等。

黃國昌在昨天與館長的直播中說，今天會不會下雨不重要，是哪個政黨主辦也不重要，不是國民黨主場也不是民眾黨主場，是人民的主場，民進黨治國無方，讓台灣百姓繼續痛苦、民主倒退、法治沉淪，還不站出來抗議，台灣會繼續沉淪。他強調，台灣是台灣人的，不是民進黨也不是賴清德的，「今天不管雨有多大，大家一起站出來，大家一起穿白色衣服，站在總統府前面讓賴清德聽到怒吼」。

相較於國民黨的遊覽車比拼，黨內人士說，正好顯現出國民黨跟民眾黨DNA的不同，民眾黨是透過網路號召的方式，人數難以掌握，「今天可能非常非常多，也可能不如預期」；國民黨則是透過傳統組織動員，人數可以較完整掌握，但相對來說動員的人力資源也相對巨大。

▲黃國昌、朱立倫出席藍白領袖峰會。（圖／記者林敬旻攝）

▲黃國昌、朱立倫日前出席藍白領袖峰會。（圖／記者林敬旻攝）

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