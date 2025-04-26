大罷免若綠僅增3席形同挫敗　小笠原欣幸：在野黨的主導權將增強

▲日本學者小笠原欣幸。（資料照／取自小笠原欣幸臉書）

實習記者石嘉豪／台北報導

多次精準預測台灣選舉結果的日本學者小笠原欣幸昨（25日）表示，民進黨若最終僅在大罷免中增加2、3席次，等同於實質上的挫敗，在這種情況下，在野黨的主導權會進一步增強，政府施政則會比現在更加艱難，此外，他也認為，罷免結果可能會影響台灣未來對中國的態度。

小笠原欣幸提到，通過第一階段罷免提案的對象，分別為藍營35人與綠營15人，總計50人，罷免活動目前仍持續推進中，朝野雙方在第二階段的攻防戰也已進入關鍵時刻。

之所以會呈現當前的局勢，小笠原欣幸說明，起因於公民團體對在野的國民黨立委行為感到不滿，而發起罷免運動，民進黨內部也出現支持罷免的聲音，緊接著國民黨則以「以罷制罷」為由，開始對民進黨的立委提出罷免。

小笠原欣幸指出，綜合目前台灣媒體的報導，可能進入最終罷免投票階段的約有10至20人，然而，在現行制度下，立法委員罷免投票的案例僅有3例，且都是個別案例，如此大規模的罷免投票實屬空前，因此投票結果如何極難預測。

小笠原欣幸認為，隨著罷免投票的選區增多，可能會產生意想不到的連鎖效應，對罷免推動方形成有利態勢，另一方面，認為利用罷免制度試圖推翻去年選舉結果並不合理的觀點也相當普遍。

此外，小笠原欣幸還提及，立場接近國民黨的公民團體，所提交的連署名冊中，被發現含有多名已故人士的姓名，檢調單位已對國民黨的幾個地方黨部展開偽造文書嫌疑的搜索調查，這一事件也成為新的變數。

至於，要如何定義大罷免的結果？小笠原欣幸表示，罷免成功的選區將來會舉行補選，若民進黨最終能增加6席，就能恢復過半席次，從而解決去年以來「朝小野大」的混亂局面。

不過，小笠原欣幸也點出，如果民進黨僅增加2、3席，便等同於實質上的挫敗，在這種情況下，在野黨的主導權將進一步增強，政府施政將比現在更加艱難。

小笠原欣幸再指，罷免國民黨立委的理由，不僅包括在立法院通過造成政府功能停擺的法案，譬如，刪減預算，還包括被認為與中國共產黨關係密切，民進黨及其支持者認為，國民黨立委親中，若不罷免這些親中派，可能會通過有利於中國的法案，因此有極高的危機意識。

小笠原欣幸說，國民黨及其支持者則反駁，推動各項立法或刪減預算，是在野黨監督政府的當然之舉，認為這是民進黨為權力鬥爭而貼上「親中」標籤的策略。小笠原欣幸直言，由於罷免投票將至少在十多個選區舉行，主軸聚焦於「親中」議題，因此罷免結果可能會影響台灣未來對中國的態度。