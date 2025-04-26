　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

大罷免若綠僅增3席形同挫敗　小笠原欣幸：在野黨的主導權將增強

▲日本學者小笠原欣幸。（資料照／取自小笠原欣幸臉書）

▲日本學者小笠原欣幸。（資料照／取自小笠原欣幸臉書）

實習記者石嘉豪／台北報導

多次精準預測台灣選舉結果的日本學者小笠原欣幸昨（25日）表示，民進黨若最終僅在大罷免中增加2、3席次，等同於實質上的挫敗，在這種情況下，在野黨的主導權會進一步增強，政府施政則會比現在更加艱難，此外，他也認為，罷免結果可能會影響台灣未來對中國的態度。

小笠原欣幸提到，通過第一階段罷免提案的對象，分別為藍營35人與綠營15人，總計50人，罷免活動目前仍持續推進中，朝野雙方在第二階段的攻防戰也已進入關鍵時刻。

之所以會呈現當前的局勢，小笠原欣幸說明，起因於公民團體對在野的國民黨立委行為感到不滿，而發起罷免運動，民進黨內部也出現支持罷免的聲音，緊接著國民黨則以「以罷制罷」為由，開始對民進黨的立委提出罷免。

小笠原欣幸指出，綜合目前台灣媒體的報導，可能進入最終罷免投票階段的約有10至20人，然而，在現行制度下，立法委員罷免投票的案例僅有3例，且都是個別案例，如此大規模的罷免投票實屬空前，因此投票結果如何極難預測。

小笠原欣幸認為，隨著罷免投票的選區增多，可能會產生意想不到的連鎖效應，對罷免推動方形成有利態勢，另一方面，認為利用罷免制度試圖推翻去年選舉結果並不合理的觀點也相當普遍。

此外，小笠原欣幸還提及，立場接近國民黨的公民團體，所提交的連署名冊中，被發現含有多名已故人士的姓名，檢調單位已對國民黨的幾個地方黨部展開偽造文書嫌疑的搜索調查，這一事件也成為新的變數。

至於，要如何定義大罷免的結果？小笠原欣幸表示，罷免成功的選區將來會舉行補選，若民進黨最終能增加6席，就能恢復過半席次，從而解決去年以來「朝小野大」的混亂局面。

不過，小笠原欣幸也點出，如果民進黨僅增加2、3席，便等同於實質上的挫敗，在這種情況下，在野黨的主導權將進一步增強，政府施政將比現在更加艱難。

小笠原欣幸再指，罷免國民黨立委的理由，不僅包括在立法院通過造成政府功能停擺的法案，譬如，刪減預算，還包括被認為與中國共產黨關係密切，民進黨及其支持者認為，國民黨立委親中，若不罷免這些親中派，可能會通過有利於中國的法案，因此有極高的危機意識。

小笠原欣幸說，國民黨及其支持者則反駁，推動各項立法或刪減預算，是在野黨監督政府的當然之舉，認為這是民進黨為權力鬥爭而貼上「親中」標籤的策略。小笠原欣幸直言，由於罷免投票將至少在十多個選區舉行，主軸聚焦於「親中」議題，因此罷免結果可能會影響台灣未來對中國的態度。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
586 2 2088 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／日熊本縣發生規模4.2地震　最大震度3
淫鄉代亂摸國中女「腰滑到屁股」　同學全目擊
跟尪木村拓哉唱反調！　工藤靜香PO「台灣爆款伴手禮」掀大戰
阿里山鏡頭君遭襲！　「9人自拍比YA」照片曝光
按摩師「只用單手按摩」　她轉身驚見自己裸體被拍
爆料賣狗肉嫌犯跑光！挨轟作秀割稻尾　議員道歉了
高雄阿北撞到1800萬「法拉利296」！　車身慘凹1個洞

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

江和樹揭露「屠狗集團」挨轟割稻尾　動保團體：導致查緝行動全破局

轟民進黨超越共產黨！　藍列綠3操作：預算藏私、司法打壓、發動罷免

蔡正元戴電子腳鐐畫面曝光　藍委示警：不要不接監控人員電話

響應國民黨黃國昌率黨公職凱道戰獨裁　動員方式藏玄機不喧賓奪主

高鐵+遊覽車！彰化民眾北上凱道抗議　高喊：反綠共、護民主

黃呂錦茹LINE傳關鍵名單遭羈押？　趙少康：她眼睛不好不看訊息

清晨上凱道看升旗　羅智強嘆：總統府成打壓異己的中心

大罷免若綠僅增3席形同挫敗　小笠原欣幸：在野黨的主導權將增強

蔡正元稱日高官警告「賴清德要整你」卻翻車　中山泰秀氣炸跨海提告

藍委堅稱公務員加班「半夜送公文」　勞動部再打臉：那是立院簽收時間

【吸兔兔囉！】貓貓初見兔兔嚇到炸毛　第2次見面直接上癮狂吸猛蹭

秦昊認最愛伊能靜「胸大」　直播親嘴秀恩愛♥

周杰倫今年「演唱會變少」　「年紀越大希望工作越少」

【交易過程曝光】議員踢爆狗肉集團！恐連「石虎」也被販賣食用

【5次親身經驗】女星用哈姆立克法救噎到女兒 ！勸每個父母都要會

宜蘭礁溪車禍！　2車相撞噴飛撞進田裡1側翻

男鑽車縫滑倒被砂石車輾亡　後方騎士目擊嚇到自摔

【還兇偶】賓士貓踏進廁所被爸發現趕離！　下秒聽呼喚生氣不理

台中婦斑馬線上急衝　慘遭賓士高速撞飛亡

【勇敢的年輕兄弟檔】機智施救＋及時報警幫落水女孩脫險！

江和樹揭露「屠狗集團」挨轟割稻尾　動保團體：導致查緝行動全破局

轟民進黨超越共產黨！　藍列綠3操作：預算藏私、司法打壓、發動罷免

蔡正元戴電子腳鐐畫面曝光　藍委示警：不要不接監控人員電話

響應國民黨黃國昌率黨公職凱道戰獨裁　動員方式藏玄機不喧賓奪主

高鐵+遊覽車！彰化民眾北上凱道抗議　高喊：反綠共、護民主

黃呂錦茹LINE傳關鍵名單遭羈押？　趙少康：她眼睛不好不看訊息

清晨上凱道看升旗　羅智強嘆：總統府成打壓異己的中心

大罷免若綠僅增3席形同挫敗　小笠原欣幸：在野黨的主導權將增強

蔡正元稱日高官警告「賴清德要整你」卻翻車　中山泰秀氣炸跨海提告

藍委堅稱公務員加班「半夜送公文」　勞動部再打臉：那是立院簽收時間

24歲日本正妹主播「挺巨胸」報天氣！　私下細肩帶自拍照辣翻網

台中國際旅展登場！五星飯店下殺4.7折　日本行第2人折一萬

史上最短命！宜蘭五結夜市「開1天就停業」　公告曝全傻了

國際不打小孩日將至！醫揭體罰4大影響：孩子長不高、胖一圈

快訊／日熊本縣發生規模4.2地震　最大震度3

韓媒再爆「金秀賢2017到2019年跟女演員交往」　2點線索遭掀女方是她

江和樹揭露「屠狗集團」挨轟割稻尾　動保團體：導致查緝行動全破局

搶當溫泉華廈主人！台東知名飯店33套房法拍　起標價最低78萬

男子潛入台鐵貨物列車「搭便車」　值班站長鷹眼揪出報警

幫考生祈福！淫鄉代亂摸國中女「從腰滑到屁股」　同學目擊

曾經是短髮女神...　郭雪芙「長髮還沒膩」

政治熱門新聞

蔡正元稱日高官警告「賴清德要整你」　中山泰秀批造謠、跨海提告

預算遭砍！行政院中辦「沒錢換飲水機濾心」　他轟：這是霸凌跟侮辱

419「超頂主持人」呼籲426凱道別攻擊1事：知道大家規腹火　

彰化民眾北上凱道抗議　高喊：反綠共

預言下一個是朱立倫　邱毅：滅黨危機

蔡正元戴電子腳鐐畫面曝光　藍委示警：不要不接監控人員電話

撥補台電千億　賴清德：錢花在刀口上、讓台電不漲電價

翻車！蔡正元稱日高官警告「賴清德要整你」　中山泰秀聲明痛批造謠

預言大罷免結局「絕對個位數」　游盈隆用一句諺語形容國民黨處境

快訊／藍委被爆交通違規累積300多次　駕照吊扣期間仍「無照上路」

台南「426上凱道」出動近30台車！　謝龍介曝收到情資恐被攔檢擋下

大巨蛋登板沒輸過　艾璞樂：喜歡投手丘

黃呂羈押因LINE？　趙少康：她眼睛不好

藍委堅持是公務員加班「半夜送公文」　勞動部再打臉：那是簽收時間

更多熱門

相關新聞

蔡正元稱日高官警告「賴清德要整你」　中山泰秀批造謠、跨海提告

蔡正元稱日高官警告「賴清德要整你」　中山泰秀批造謠、跨海提告

前藍委蔡正元昨表示，日本前防衛副大臣中山泰秀，月初就託人跟他說「賴清德要整我和郭正亮、傅崐萁」，賴清德要怎麼整郭正亮和傅崐萁，他不知道。中山泰秀25日發聲明痛批，該言論完全不屬實，本人從未發表過類似言論，更不曾透過任何第三者傳達此類訊息。此一說法純屬惡意捏造的不實資訊（假消息），已嚴重損害本人名譽，而25日晚間，中山泰秀也委妥台灣友人提告蔡正元，成為一樁跨海官司。

藍委堅持是公務員加班「半夜送公文」　勞動部再打臉：那是簽收時間

藍委堅持是公務員加班「半夜送公文」　勞動部再打臉：那是簽收時間

預言下一個是朱立倫　邱毅：滅黨危機

預言下一個是朱立倫　邱毅：滅黨危機

逢甲師上課籲簽罷免　校方認違反教育中立

逢甲師上課籲簽罷免　校方認違反教育中立

翻車！蔡正元稱日高官警告「賴清德要整你」　中山泰秀聲明痛批造謠

翻車！蔡正元稱日高官警告「賴清德要整你」　中山泰秀聲明痛批造謠

關鍵字：

大罷免小笠原欣幸民進黨國民黨幽靈連署

讀者迴響

熱門新聞

蔡阿嘎8旬阿嬤驚傳逝世！家人深夜發聲「有空來夢裡聊聊天」

接體車違停「領大體」遭拖吊惹網怒　警出面回應了　

保母兒稱剴剴罵髒話　國民法庭迴盪五字經

通靈者預言「426東京大地震」　日本防災部回應了

快訊／3縣市大雨特報！雨彈狂炸

人妻遭同學下藥性侵！全身長紅疹內褲消失

川普解釋相信黃仁勳魏哲家　關鍵原因曝

勃起只有3公分！　31歲男分享「短小」的好處

「晚餐吃什麼」成遺言！妻躺女兒房滿身血亡

羅志祥媽媽罹阿茲海默症「突宣布重大決定」！

建案施工挖倒7透天　住戶痛批：建商兩手一攤喊「沒錢」

人氣實況主「偷吃AV女優」離婚

24歲大陸女星夏依丹離世！《無憂渡》片尾字幕曝噩耗

帥哥網紅律師「幫男人口愛」私密片外流

王祖賢被目擊低調現身上海！原因曝光

更多

最夯影音

更多

【吸兔兔囉！】貓貓初見兔兔嚇到炸毛　第2次見面直接上癮狂吸猛蹭

秦昊認最愛伊能靜「胸大」　直播親嘴秀恩愛♥

周杰倫今年「演唱會變少」　「年紀越大希望工作越少」

【交易過程曝光】議員踢爆狗肉集團！恐連「石虎」也被販賣食用

【5次親身經驗】女星用哈姆立克法救噎到女兒 ！勸每個父母都要會

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

買房好後悔？月光族血淚分享

買房好後悔？月光族血淚分享

薪水全繳房貸壓力爆表？本集實用建議幫你重新評估財務，別再一錯再錯！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面