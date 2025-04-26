黃呂錦茹LINE傳關鍵名單遭羈押？　趙少康：她眼睛不好不看訊息

▲國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹涉連署造假，羈押禁見，上銬上囚車。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

台北地檢署偵辦「罷雙吳」涉偽造文書案，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹昨日遭北院裁定羈押禁見，檢察官發現黃呂錦茹指示同事研究黨員名冊後，手機收到一個與連署名冊相關的檔案，黃呂錦茹並轉傳給同事。中廣前董事長趙少康25日感嘆，黃呂錦茹曾跟熟悉的朋友說，「我絕對不會笨到去抄名單」，且黃呂錦茹眼睛不好，平常根本不看社群訊息，「不能因為有人發給她什麼訊息就押人，而應該要看她有沒有回應訊息。」

趙少康表示，黃呂錦茹原來是台北市民政局長，對於民間社團、宗教界甚至區里長都很熟悉，所以被任命爲國民黨台北市黨部主委，黃呂家境很好，常常為國民黨出錢出力，有次黨部在榮星花園辦活動時，「她在現場告訴我：這場活動的佈置、舞台、音響⋯花了好幾百萬『都是我自己出的』。」

趙少康強調，黃呂錦茹做過民政局長，知道抄名單行不通，因為以前公投連署，民政局把連署名單做成Excel檔，送進戶政大電腦資料庫，一比對就可以剔除不符合資格的人，所以她之前就跟熟悉的朋友說「我絕對不會笨到去抄名單」。

趙少康提到，黃呂錦茹第一次被檢察官聲押，法官的裁定就是沒有證據證明她介入抄名單，所以無保請回，「第二次被聲押，據說以手機中有社群訊息為由被羈押禁見，我知道黃呂主委的眼睛很不好，根本不看手機的社群訊息，不能因為有人發給她什麼訊息就押人，而應該要看她有沒有回應訊息。」

因此，趙少康說，檢察官把最大在野黨的首都市黨部主委押起來，在全世界都是非常嚴重的政治事件，不但是小案大辦、輕罪重辦，而且直逼國民黨中央黨部，似乎非要殲滅國民黨的組織不可。最後，趙少康強調，「光生氣沒用，明天上凱道，給民進黨一點顏色看看，為黃呂申冤！」