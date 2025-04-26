轟民進黨超越共產黨！　藍列綠3操作：預算藏私、司法打壓、發動罷免

▲許宇甄。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

朝野關係緊繃，國民黨今（26日）發起「反綠共、戰獨裁，凱道一起站出來！」行動。國民黨立委許宇甄批評民進黨政府近期「三步驟操作」，為罷免造勢、打壓異己、變相挪用預算，種種作為令人憂心。許指出，民進黨為替大規模罷免造勢，先凍結各部會報告，遭揭穿後仍拒不認錯；為阻止綠委被罷免，濫用司法手段，動用檢調在各地搜索、羈押在野人士；更為籌措選舉經費與回饋側翼團體，藉高關稅危機推動特別預算至4100億元，規避舉債上限，並偷渡原可編入年度預算的項目。

許宇甄批評，賴清德執政後除了搶錢，還想方設法地在擴權，為了搶回國會主導權，不僅發動世界首例，執政黨對在野黨發動大罷免，並利用司法打壓在野黨，黃呂錦茹主委是國民黨在台北市重要輔選人員，賴清德為了徹底封鎖國民黨在台北市五席立委的反罷免能量，直接將她羈押禁見，民進黨政府的行徑比共產黨還要共產黨，是民主之恥。

許宇甄質疑，這次特別預算條例還規定，編製與執行不受預算法限制，換句話說沒花完的錢可以流用到其他項目，行政院這種開後門、暗渡陳倉的做法，根本是在掛羊頭賣狗肉，民進黨是不是打算利用高關稅危機，準備讓特定人士大發國難財？

許宇甄指出，衛福部長邱泰源在社福衛環委員會備詢時，被問到衛福部這次特別預算編列經費有多少，他表示不知道此次特別預算有納入健保和社會關懷補助。她詢問負責國土韌性特別預算的國防部、海委會，他們也不知1500億元各自分配多少，唯獨台電最清楚可以拿到1000億元補虧損缺口。此次賴政府編列特別預算是「先射箭才畫靶」，刻意利用關稅危機暗渡陳倉、偷藏預算，綁架立法院。

許宇甄再質疑，民進黨政府執政以來，從未為錯誤的能源政策負起責任，只想著吸乾人民的血，圖利特定人；利用司法大刀，砍向在野黨，利用司法工具打擊異己，使台灣民主倒退五十年；現在還要利用特別預算走後門，使自己未來編列年度預算時有更大的彈性可以挪用，是不是在提前為明年縣市長做準備？還是在為後年總統大選籌措綁樁經費？

許宇甄強調，面對突如其來的高關稅危機與衝擊，國人期待的是停止內耗，不分朝野團結共同對外，執政者應有包容心，傾聽各界意見，但賴政府就是不願意與在野黨領袖、縣市長一起共商國是，恣意孤行。為了守住人民納稅錢，只要有任何人想趁高關稅危機大發國難財、上下其手謀取私利，我們定當嚴查到底；為了守護民主、對抗獨裁，該上街頭就上街頭，我們決不退縮。

