　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

轟民進黨超越共產黨！　藍列綠3操作：預算藏私、司法打壓、發動罷免

▲▼許宇甄 立法院院會 國是論壇。（圖／記者屠惠剛攝）

▲許宇甄。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

朝野關係緊繃，國民黨今（26日）發起「反綠共、戰獨裁，凱道一起站出來！」行動。國民黨立委許宇甄批評民進黨政府近期「三步驟操作」，為罷免造勢、打壓異己、變相挪用預算，種種作為令人憂心。許指出，民進黨為替大規模罷免造勢，先凍結各部會報告，遭揭穿後仍拒不認錯；為阻止綠委被罷免，濫用司法手段，動用檢調在各地搜索、羈押在野人士；更為籌措選舉經費與回饋側翼團體，藉高關稅危機推動特別預算至4100億元，規避舉債上限，並偷渡原可編入年度預算的項目。

許宇甄批評，賴清德執政後除了搶錢，還想方設法地在擴權，為了搶回國會主導權，不僅發動世界首例，執政黨對在野黨發動大罷免，並利用司法打壓在野黨，黃呂錦茹主委是國民黨在台北市重要輔選人員，賴清德為了徹底封鎖國民黨在台北市五席立委的反罷免能量，直接將她羈押禁見，民進黨政府的行徑比共產黨還要共產黨，是民主之恥。

許宇甄質疑，這次特別預算條例還規定，編製與執行不受預算法限制，換句話說沒花完的錢可以流用到其他項目，行政院這種開後門、暗渡陳倉的做法，根本是在掛羊頭賣狗肉，民進黨是不是打算利用高關稅危機，準備讓特定人士大發國難財？

許宇甄指出，衛福部長邱泰源在社福衛環委員會備詢時，被問到衛福部這次特別預算編列經費有多少，他表示不知道此次特別預算有納入健保和社會關懷補助。她詢問負責國土韌性特別預算的國防部、海委會，他們也不知1500億元各自分配多少，唯獨台電最清楚可以拿到1000億元補虧損缺口。此次賴政府編列特別預算是「先射箭才畫靶」，刻意利用關稅危機暗渡陳倉、偷藏預算，綁架立法院。

許宇甄再質疑，民進黨政府執政以來，從未為錯誤的能源政策負起責任，只想著吸乾人民的血，圖利特定人；利用司法大刀，砍向在野黨，利用司法工具打擊異己，使台灣民主倒退五十年；現在還要利用特別預算走後門，使自己未來編列年度預算時有更大的彈性可以挪用，是不是在提前為明年縣市長做準備？還是在為後年總統大選籌措綁樁經費？

許宇甄強調，面對突如其來的高關稅危機與衝擊，國人期待的是停止內耗，不分朝野團結共同對外，執政者應有包容心，傾聽各界意見，但賴政府就是不願意與在野黨領袖、縣市長一起共商國是，恣意孤行。為了守住人民納稅錢，只要有任何人想趁高關稅危機大發國難財、上下其手謀取私利，我們定當嚴查到底；為了守護民主、對抗獨裁，該上街頭就上街頭，我們決不退縮。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
586 2 2088 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／日熊本縣發生規模4.2地震　最大震度3
淫鄉代亂摸國中女「腰滑到屁股」　同學全目擊
跟尪木村拓哉唱反調！　工藤靜香PO「台灣爆款伴手禮」掀大戰
阿里山鏡頭君遭襲！　「9人自拍比YA」照片曝光
按摩師「只用單手按摩」　她轉身驚見自己裸體被拍
爆料賣狗肉嫌犯跑光！挨轟作秀割稻尾　議員道歉了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

江和樹揭露「屠狗集團」挨轟割稻尾　動保團體：導致查緝行動全破局

轟民進黨超越共產黨！　藍列綠3操作：預算藏私、司法打壓、發動罷免

蔡正元戴電子腳鐐畫面曝光　藍委示警：不要不接監控人員電話

響應國民黨黃國昌率黨公職凱道戰獨裁　動員方式藏玄機不喧賓奪主

高鐵+遊覽車！彰化民眾北上凱道抗議　高喊：反綠共、護民主

黃呂錦茹LINE傳關鍵名單遭羈押？　趙少康：她眼睛不好不看訊息

清晨上凱道看升旗　羅智強嘆：總統府成打壓異己的中心

大罷免若綠僅增3席形同挫敗　小笠原欣幸：在野黨的主導權將增強

蔡正元稱日高官警告「賴清德要整你」卻翻車　中山泰秀氣炸跨海提告

藍委堅稱公務員加班「半夜送公文」　勞動部再打臉：那是立院簽收時間

【吸兔兔囉！】貓貓初見兔兔嚇到炸毛　第2次見面直接上癮狂吸猛蹭

秦昊認最愛伊能靜「胸大」　直播親嘴秀恩愛♥

周杰倫今年「演唱會變少」　「年紀越大希望工作越少」

【交易過程曝光】議員踢爆狗肉集團！恐連「石虎」也被販賣食用

【5次親身經驗】女星用哈姆立克法救噎到女兒 ！勸每個父母都要會

宜蘭礁溪車禍！　2車相撞噴飛撞進田裡1側翻

男鑽車縫滑倒被砂石車輾亡　後方騎士目擊嚇到自摔

【還兇偶】賓士貓踏進廁所被爸發現趕離！　下秒聽呼喚生氣不理

台中婦斑馬線上急衝　慘遭賓士高速撞飛亡

【勇敢的年輕兄弟檔】機智施救＋及時報警幫落水女孩脫險！

江和樹揭露「屠狗集團」挨轟割稻尾　動保團體：導致查緝行動全破局

轟民進黨超越共產黨！　藍列綠3操作：預算藏私、司法打壓、發動罷免

蔡正元戴電子腳鐐畫面曝光　藍委示警：不要不接監控人員電話

響應國民黨黃國昌率黨公職凱道戰獨裁　動員方式藏玄機不喧賓奪主

高鐵+遊覽車！彰化民眾北上凱道抗議　高喊：反綠共、護民主

黃呂錦茹LINE傳關鍵名單遭羈押？　趙少康：她眼睛不好不看訊息

清晨上凱道看升旗　羅智強嘆：總統府成打壓異己的中心

大罷免若綠僅增3席形同挫敗　小笠原欣幸：在野黨的主導權將增強

蔡正元稱日高官警告「賴清德要整你」卻翻車　中山泰秀氣炸跨海提告

藍委堅稱公務員加班「半夜送公文」　勞動部再打臉：那是立院簽收時間

陳炳辰／面對房市不佳現實　建商「誠意價」策略收效

鹿兒島縣產A4級黑毛和牛吃到飽！名古屋軌道車烤肉　暢食百種食材

24歲日本正妹主播「挺巨胸」報天氣！　私下細肩帶自拍照辣翻網

台中國際旅展登場！五星飯店下殺4.7折　日本行第2人折一萬

史上最短命！宜蘭五結夜市「開1天就停業」　公告曝全傻了

國際不打小孩日將至！醫揭體罰4大影響：孩子長不高、胖一圈

快訊／日熊本縣發生規模4.2地震　最大震度3

韓媒再爆「金秀賢2017到2019年跟女演員交往」　2點線索遭掀女方是她

江和樹揭露「屠狗集團」挨轟割稻尾　動保團體：導致查緝行動全破局

搶當溫泉華廈主人！台東知名飯店33套房法拍　起標價最低78萬

瘦子寫歌「OZI勾二嫂」：大家都知不是嗎　拍MV和辣妹互動他喊「我有家室了」

政治熱門新聞

蔡正元稱日高官警告「賴清德要整你」　中山泰秀批造謠、跨海提告

預算遭砍！行政院中辦「沒錢換飲水機濾心」　他轟：這是霸凌跟侮辱

419「超頂主持人」呼籲426凱道別攻擊1事：知道大家規腹火　

彰化民眾北上凱道抗議　高喊：反綠共

預言下一個是朱立倫　邱毅：滅黨危機

蔡正元戴電子腳鐐畫面曝光　藍委示警：不要不接監控人員電話

撥補台電千億　賴清德：錢花在刀口上、讓台電不漲電價

翻車！蔡正元稱日高官警告「賴清德要整你」　中山泰秀聲明痛批造謠

預言大罷免結局「絕對個位數」　游盈隆用一句諺語形容國民黨處境

快訊／藍委被爆交通違規累積300多次　駕照吊扣期間仍「無照上路」

台南「426上凱道」出動近30台車！　謝龍介曝收到情資恐被攔檢擋下

大巨蛋登板沒輸過　艾璞樂：喜歡投手丘

黃呂羈押因LINE？　趙少康：她眼睛不好

藍委堅持是公務員加班「半夜送公文」　勞動部再打臉：那是簽收時間

更多熱門

相關新聞

響應國民黨黃國昌率黨公職凱道戰獨裁　動員方式藏玄機不喧賓奪主

響應國民黨黃國昌率黨公職凱道戰獨裁　動員方式藏玄機不喧賓奪主

檢調進來大動作追查全台罷免案幽靈連署狀況，國民黨不少黨職人員、地方黨部都被搜索，國民黨今（26日）號召支持者上凱道「反綠共　戰獨裁」，喊出至少5萬人上街。而同為在野黨、過去也被檢調「針對」的民眾黨，主席黃國昌也響應此活動，將率黨籍立委、議員等黨公職登臺致詞。

黃呂羈押因LINE？　趙少康：她眼睛不好

黃呂羈押因LINE？　趙少康：她眼睛不好

大罷免若綠僅增3席形同挫敗　小笠原欣幸：在野黨的主導權將增強

大罷免若綠僅增3席形同挫敗　小笠原欣幸：在野黨的主導權將增強

預言下一個是朱立倫　邱毅：滅黨危機

預言下一個是朱立倫　邱毅：滅黨危機

逢甲師上課籲簽罷免　校方認違反教育中立

逢甲師上課籲簽罷免　校方認違反教育中立

關鍵字：

民進黨共產黨預算司法大罷免

讀者迴響

熱門新聞

蔡阿嘎8旬阿嬤驚傳逝世！家人深夜發聲「有空來夢裡聊聊天」

接體車違停「領大體」遭拖吊惹網怒　警出面回應了　

保母兒稱剴剴罵髒話　國民法庭迴盪五字經

通靈者預言「426東京大地震」　日本防災部回應了

快訊／3縣市大雨特報！雨彈狂炸

人妻遭同學下藥性侵！全身長紅疹內褲消失

川普解釋相信黃仁勳魏哲家　關鍵原因曝

勃起只有3公分！　31歲男分享「短小」的好處

「晚餐吃什麼」成遺言！妻躺女兒房滿身血亡

羅志祥媽媽罹阿茲海默症「突宣布重大決定」！

建案施工挖倒7透天　住戶痛批：建商兩手一攤喊「沒錢」

人氣實況主「偷吃AV女優」離婚

24歲大陸女星夏依丹離世！《無憂渡》片尾字幕曝噩耗

帥哥網紅律師「幫男人口愛」私密片外流

王祖賢被目擊低調現身上海！原因曝光

更多

最夯影音

更多

【吸兔兔囉！】貓貓初見兔兔嚇到炸毛　第2次見面直接上癮狂吸猛蹭

秦昊認最愛伊能靜「胸大」　直播親嘴秀恩愛♥

周杰倫今年「演唱會變少」　「年紀越大希望工作越少」

【交易過程曝光】議員踢爆狗肉集團！恐連「石虎」也被販賣食用

【5次親身經驗】女星用哈姆立克法救噎到女兒 ！勸每個父母都要會

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

買房好後悔？月光族血淚分享

買房好後悔？月光族血淚分享

薪水全繳房貸壓力爆表？本集實用建議幫你重新評估財務，別再一錯再錯！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面