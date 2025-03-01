曾選總統、市長！台中超狂媽陳美妃辱警：不跟垃圾講話　這下慘了

▲陳美妃曾經參選台中市長及連署參選總統。（圖／記者許權毅攝）

記者潘鳳威 ／台中報導

曾參選台中市長及連署參選總統不成，被稱為「台中超狂媽媽」的婦人陳美妃，去年在社區與住戶與保全發生衝突，並辱罵前來處理的員警，其兒子還動手攻擊員警，台中地方法院近日作出判決，將母子二人依侮辱公務員罪各判處拘役59日，得易科罰金5萬9000元，且各須賠償警員3萬元。

判決書指出，2024年5月31日晚間，陳美妃在其居住社區的管理室與管理員及住戶發生爭執。台中市警察局第五分局水湳派出所鄭姓巡佐與李姓警員趕抵現場處理，陳美妃要求警方逮捕管理員，遭李員以「不符合現行犯條件」拒絕後，情緒激動並辱罵李員，嗆聲「你可以滾了」、「我們不跟這個什麼『垃圾』講話」、「這一種叫做什麼？這一種叫做為民服務的『垃圾』」等語侮辱。

李員當場逮捕陳美妃時，她的兒子陳俊穎竟徒手推擠李員，揮打頭部，造成李員左臉挫傷、紅腫。

▲陳美妃的兒子推打員警。（圖／ETtoday資料照，下同）

台中地院法官審理後認為，陳美妃自2021年至今，已至少涉及10件公然侮辱罪及3件妨害公務罪，仍未改正其行為，依侮辱公務員罪將陳陳美妃母子各判處拘役59日。

此外，李姓員警另提民事損害賠償之訴，請求母子各賠償30萬元（共計60萬元）。法院審酌後，認為兩人行為已超出一般人可容忍範圍，但考量賠償金額過高，最終判決母子各賠償3萬元，共計6萬元。全案仍可上訴。

▲陳美妃一度向員警下跪。（圖／ETtoday資料照）