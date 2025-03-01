3屁孩警所前炸街！拔牌也沒用...女友面前糗被逮　收7萬2罰單

記者鄧木卿、郭玗潔／台中報導

台中一名19歲林姓男子因不滿違規遭警察開單，天真認為「沒車牌警察就查不到」，找來施姓、劉姓少年一起把機車車牌拔除，3人到警局前來回騎車衝刺炸街，製造巨大噪音抗議，結果遭警力包圍，3人嚇得火速逃離，警方循線逮到3人，全案依違反道路交通管理處罰條例，各處5千400元罰鍰並吊銷牌照，另不服稽查取締部分，3人各處1萬罰鍰，另施姓、劉姓少年無照駕駛，分別處1萬2千元，共計開出7萬200元交通違規告發單。

▲台中3屁孩拔車牌到警所前炸街示威，共收到7萬200元罰單，其中林男在女友面前糗被警方尋獲。（圖／記者鄧木卿翻攝）

日前，有網友於地方臉書社群發文指出，深夜於南屯區忠勇路段，疑似有青少年故意拔除機車車牌，公然在派出所前來回疾駛炸街，製造噪音擾人清夢，脫序行徑引發眾人不滿。

台中市政府警察局第四分局春社派出所獲悉後，立即展開調查，並透過周邊監視器鎖定違規車輛位置。事發當下員警實施口袋戰術包圍攔查，騎士見狀心虛加速逃逸，為避免追逐影響其他用路人安全，員警於掌握車輛行徑路線後，迅速鎖定3名青少年的特徵。

警方查出，林姓男子日前違規遭警方開單，他心生不滿邀約施姓、劉姓少年在龍井區集合並決議將車牌拔除，認為警察就「沒皮條」開單，隨後一路疾駛行經忠勇路段，看見警所就在前方，索性將油門催到底，製造高分貝噪音；員警見狀出動線上警力包圍，三人火速鳥獸散，騎車四處逃竄，遭員警迅速掌握其行車軌跡。

警方找到林男時，林男嚇傻啞口無言，眼見無法抵賴，只好承認「好啦，是我啦」，恰巧林男女友也在一旁，警方忍不住規勸女友「對象要慎選」。另通知同行施、劉姓少年及其家長至警所，家長得知孩子的荒謬行徑，氣到當場開罵「賺來的錢不是讓你來繳罰單」、「自己闖下的禍自己扛」。

全案依道路交通管理處罰條例第12條第1項第7款未懸掛車牌行駛於道路，處5千400元罰鍰並吊銷牌照，第60條不服稽查取締部分，處1萬元罰鍰(吊扣駕照6個月並接受道安講習)，另施姓、劉姓少年無照駕駛，分別處1萬2千元，共計開出7萬200元交通違規告發單。