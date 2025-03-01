開放員工取物！櫃哥櫃姐324人進新光三越畫面曝　分層分時管制

記者鄧木卿、劉人豪／台中報導



台中新光三越2月13日發生氣爆造成4死悲劇，被台中市政府宣布無限期停業至今，相關調查仍在持續。今（1日）開放讓員工、櫃哥櫃姐們前往拿私人物品，一共324位，不過規定相當嚴格，除了依據不同時段、不同樓層開放進場外，每個專櫃都僅開放一人入場，且每次入場時間僅有40分鐘，且要有證明單識別證還有安全帽才能進入。

▲新光三越開放員工拿私人物品，事前要先經過工程人員的檢查才能進入。（圖／記者鄧木卿攝）

新光三越營業本部副本部長謝英明指出，今天10點開始，專櫃同仁可以分批分時段的進來取回私人物品，一共是324位，另外也希望服務不間斷，所以會再利用到世貿展覽館，今天11點開始一共有27個櫃位銷售。

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▲新光三越營業本部副本部長謝英明說明開放的規則。（圖／記者鄧木卿攝）

謝英明表示，這是在臨時的情況下得到進出允許，事實上是都發局、警察局跟消防局都做了相當的規範，確保大家的安全，所以會分時段、分樓層進行，只有那個時段、那個樓層才會開放，其他的都會管制跟鎖起來，不要去影響工程修復，或者是防護方面的進行。

▲進入的員工，要有證明單識別證還有安全帽才能進入。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

謝英明說明，分批分流成一共是6天來進行，務必讓大家在一個很安全，不是很擁擠狀況下進行，至於為什麼是從地下二樓開始，是因為地下二樓食品最多，可能有一些東西是必須要清理掉的。

新光三越指出，自3月1日至6日上午10點至下午4點40分採「分層、分時」方式安排專櫃同仁入館領取私人物品，並由警察局與消防局共同協助此次開放作業，並於今日上午 11 點起正式啟動第二賣場第一階段，首場在台中世界貿易中心展覽場一館，共27家知名品牌與近百位工作同仁共同參與，新光三越會員購物享店內原有會員權益。