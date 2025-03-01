台中妹慶生遭2惡狼撿屍！喝爛醉感覺「下體痛」　起床衣服全消失

▲台中一名女子與朋友到KTV慶生，卻遭不熟識的2名男子撿屍。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

台中市一名女子小芸（化名）先前到KTV替友人慶生，期間喝了許多混酒，導致醉倒嘔吐，沒想到恍惚間感覺到下體疼痛，起床後發現全身一絲不掛，氣得驗傷報警。台中地院審理後，依照共同犯乘機性交罪，判涉案的王姓男子3年6個月有期徒刑、另一名涉案的男子A男通緝中，全案仍可上訴。

根據判決書內容，小芸與王男、A男互相不熟識，不過雙方因為有共同朋友的關係，2022年12月底到同一個KTV包廂慶生。期間小芸飲用葡萄酒、高粱酒、啤酒及威士忌等酒類，因為喝下大量混酒的關係，導致意識不清，直接吐在包廂裡，也弄得全身都是嘔吐物。

在場的女性友人A女由於不知小芸的交友情況，於是拜託王男、A男幫忙照顧。怎料2人眼見有機可乘，委託另一名友人開車搭載，共同將小芸帶到某間飯店，開房後便伸出狼爪。

▲台中一名女子與朋友到KTV慶生，卻遭不熟識的2名男子撿屍。（示意圖／免費圖庫Pexels）



王男先是趁著小芸意識不清時，動手脫去對方的衣物，並且動手性侵得逞。王男逞慾完畢後，又通知正在洗澡的A男，改由A男「交棒」性侵小芸。

小芸由於喝到爛醉，只記得自己有上車、躺在床上，接著感覺遭到撫摸、侵犯，迷糊之間下體也有疼痛感，但並沒有印象是誰做的惡行。直到隔天醒來時，她發現全身上下一絲不掛，驚覺遭到侵犯，才嚇得報警處理。

經過採檢後，小芸的私密處、肛門處採出混合型男性DNA，不排除是王男、A男或2人具有同父系血緣關係之人的DNA。

台中地院法官審酌全案證據，依照共同犯乘機性交罪，判王男3年6個月有期徒刑。至於A男的部分，目前由台中地院通緝中，全案仍可上訴。