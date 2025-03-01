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新光三越今開放取物！　B2員工曝「裡面燈都沒有開」

記者鄧木卿、莊智勝／台中報導

台中新光三越2月13日傳出氣爆，釀成4死慘劇，停業至今仍未復業。今(1日)相關單位開放員工入內取物，但規定相當嚴格。上午入內取物、在B2天仁茗茶任職的員工黃小姐表示，裡面沒有開燈，大家都忙著整理東西、拿取私人物品。

▲▼ 新光三越開放員工拿私人物品　超嚴格規定曝 。（圖／記者鄧木卿攝）

▲台中新光三越今開放員工拿私人物品。（圖／記者鄧木卿攝）

黃小姐上午走進新光三越拿取物品後接受媒體聯訪，表示目前新光三越內部仍是漆黑一片、沒有開燈，進去的員工都忙著整理櫃上的貨品、或拿取私人物品，「因為是特殊情況，大家共體時艱」。當媒體問及是否會影響工作收入時，黃小姐說，公司有安排其他工作，就近在西屯區，對生活沒有造成困擾；對於在新光三越內的貨品，黃小姐則表示，由於公司主要是銷售茶葉，保存期限有2年，且採獨立包裝，目前產品都沒有損壞或到期。

▲▼台中新光三越氣爆，B2天仁茗茶員工黃小姐。（圖／記者鄧木卿攝）

▲B2天仁茗茶員工黃小姐。（圖／記者鄧木卿攝）

黃小姐說，發生這樣的事情，大家都不樂意，希望外界多給一些時間，大家一起努力復原，「我不會覺得進度太慢，畢竟各項動作，包括修繕、回復原狀，還是要配合法規進行，當然想能夠盡快復工，但希望可以符合新光三越、或政府一切的法規。」

新光三越1樓樓管賴小姐也表示，在新光三越停業的這段期間她都在家休息，公司也都有給付薪水，今天回來，主要是氣爆當天離開時有水壺、外套等個人物品沒辦法拿，因此在接到通知後回來拿取，「當天事發突然，聽到巨響後大家都不知道發生什麼事，只能趕快疏散人潮，由於是緊急狀況，大家都只能走安全梯下去開車。」

賴小姐說，今天預計下午還有一批專櫃人員回來取物，而她會在門口負責核對資料，人員須出示識別證、身分證，核對無誤後才能入內取物。

▼1樓樓管賴小姐。（圖／記者鄧木卿攝）

▲▼台中新光三越氣爆，1樓樓管賴小姐。（圖／記者鄧木卿攝）

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