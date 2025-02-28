急診爆滿！流感高峰過諾羅仍肆虐　落實5原則避免食物中毒

▲流感、諾羅病毒肆虐，造成各大醫院急診床位爆滿。（圖／翻攝「健康得來速 竹山秀傳醫院 秀傳醫療體系」臉書粉專）

記者高堂堯／南投報導

天氣時寒時暖，讓各種傳染病更加肆虐，加上心血管疾病和慢性病患者，全國各地醫院急診候床時間不斷拉長，床位滿載，造成一線的醫護人員更加忙碌並蒙受巨大壓力；南投縣衛生局提醒，雖然流感高峰期已過，但諾羅病毒尚未平息，餐飲選擇應落實5原則，尤其海鮮必須煮熟，才能降低食物中毒風險。

縣府衛生局指出，今年春節連假期間通報的疑似食品中毒案件數增加，而冬季食物中毒多與諾羅病毒有關；諾羅病毒可透過糞口途徑傳播，若餐飲業工作人員手部不潔、食材保存不當，就容易造成大規模群聚感染。

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衛生局提醒，特別是在溫差大的環境下，食材保存不當，就易成為病原菌孳生溫床，進而引發食物中毒風險，因此水產品如牡蠣、蝦蟹等，更需徹底加熱煮熟；此外，米飯若存放過久，可能受到仙人掌桿菌污染，若吃起來有黏稠感時，應立即丟棄。

▲落實熟食等餐飲原則可降低食物中毒風險。（圖／南投縣衛生局提供）

衛生局強調，餐飲選擇和料理食物應遵守以下5原則：1.飯前先洗手，避免病毒透過手口傳染；2.餐具要乾淨，選擇衛生良好的餐廳，確認餐具無裂縫、油漬，環境清潔無蟑螂或蒼蠅；3.新鮮享用勿隔餐，要徹底加熱、注意保存溫度、生熟食分開，並避免食物放置過久導致細菌孳生，特別是海鮮、肉類等高風險食材；4.避免生食：生魚片、生菜沙拉等易受病原菌污染，食用前務必確認食材新鮮且處理得宜；5.選擇優良餐飲業：選擇張貼「優」或「良」等級標章的店家。

衛生局表示，民眾若有噁心、嘔吐、腹瀉等疑似食物中毒症狀，應儘速就醫，避免延誤治療，如有食品衛生安全問題及消費疑義，可電洽縣府衛生局服務專線049-2231994。